Grundschüler bereiten Heimkindern eine vorweihnachtliche Freude In Hohendubrau haben Kinder Kleinigkeiten gesammelt, um sie anderen zu schenken. Die große Resonanz überraschte selbst die Initiatorin.

Janine Vogel (links) packt mit den Schülern und mit der Lehrerin Maren Zech (rechts hinten) die Spenden in Pappkartons für die Kinder im Kinderheim Wuischke. © bernhard donke

Spielzeug, Bücher, Kindersachen, Süßigkeiten, Hygieneartikel und Schulmaterial stapeln sich in einem kleinen Abstellraum in der Hohendubrauer Grundschule. All diese Dinge haben Schüler für eine Spendenaktion für das Kinderheim in Wuischke bei Hochkirch gesammelt. Janine Vogel hat dazu aufgerufen. Ihr Sohn Stanley besucht derzeit die 4. Klasse in der Grundschule.

Die Kinder kommen aus Elternhäusern, die ihrer Fürsorgepflicht nicht nachkamen. Sie mussten dort körperliche Gewalt durch Erwachsene erfahren. Nun werden sie im Kinderheim fürsorglich betreut. „Wir wollen ihnen mit unserer Aktion eine kleine vorweihnachtliche Freude bereiten“, sagt Janine Vogel. Ihr Aufruf stieß in der Schule ihres Sohnes bei der Schulleitung, den Lehrern und bei den Schülern auf offene Ohren. Alle waren sofort bereit, sich zu beteiligen. Die Schule stellte auch den Raum für das Sammelgut zur Verfügung. Darüber hinaus bekam die Initiatorin für ihre Aktion Unterstützung von Bäckermeister Uwe Kopke von der Landbäckerei C. Gerber aus Förstgen.

Kopke spendet Stollen und Weihnachtsgebäck für die Heimkinder. Die beiden Tagesmuttis Angela Schulze aus Boxberg und Simone Schubert aus Kaschel unterstützten die Aktion ebenfalls. Die Grundschüler sammelten fleißig lauter schöne Dinge, die sie selbst nicht mehr in ihren Kinderzimmern benötigen – vom spannenden Kinderbuch bis hin zur ausrangierten Puppe. Am Freitag verpackten sie all diese Schätze in große Kisten, um sie dann den Kindern im Heim zu übergeben. Insgesamt 20 große Pappkartons wurden so gefüllt.

Gedanke der Solidarität verankert

Das überraschte dann auch Vogel. Die Initiatorin hätte nie gedacht, dass so viel Spenden zusammenkommen. „Es ist doch auch ein Zeichen, dass der Gedanke der Solidarität noch fest bei unseren Kindern und Familien verankert ist“, sagt sie. Sie freue sich darüber, dass die Kinder bereit sind, etwas abzugeben, was sie selbst einmal sehr geliebt haben, womit sie gern gespielt haben oder das sie gern angezogen haben. „Ihnen allen möchte ich auf diesem Weg ein herzliches Dankeschön sagen“, so die Mutter.

zur Startseite