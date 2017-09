Gut zu wissen Grundschüler bekommen neue Turnhalle Der alte Blechkasten hat seine besten Tage hinter sich. Obwohl ein Neubau teurer ist als die Sanierung, stimmt der Stadtrat dafür. Das hat viele Gründe.

Die 1970 gebaute Turnhalle auf dem Weinberg (links im Bild) hat immer noch DDR-Standard. Am Schulgebäude ist schon einiges passiert. Die Zeit des ehemaligen Speisesaals daneben läuft ab. Bislang dient er als Windfang. Er wird abgerissen und an dieser Stelle die neue Turnhalle gebaut. © Dietmar Thomas

Schulsport unter DDR-Bedingungen – das ist Alltag für die Mädchen und Jungen der Grundschule am Weinberg in Roßwein. Das Parkett ist verschlissen. Der Energieverlust ist groß, eine Dämmung gibt es nicht. Daher hat die Kommune von einem Planungsbüro untersuchen lassen, ob die Turnhalle an aktuelle Erfordernisse angepasst werden kann – und was das kostet. „Es wurden drei Varianten untersucht: Sanierung, Neubau einer Halle am alten Standort, Neubau am jetzigen Standort des Speiseraums“, sagte Bürgermeister Veit Lindner (parteilos). Der Neubau am neuen Standort ist unter dem Strich die teuerste Variante. Trotzdem haben die Räte sie am Donnerstagabend einstimmig beschlossen. Denn sie hat mehrere Vorteile: Der ehemalige Speiseraum wird abgerissen. Die neue, funktionelle Turnhalle befindet sich in unmittelbarer Nähe des Schulgebäudes. Und durch den Abriss der bisherigen Halle entsteht eine neue Frei- beziehungsweise Grünfläche, erläuterte der Bürgermeister.

Schätzungsweise 2,3 Millionen Euro wird das Vorhaben kosten. Ein 40-prozentiger Kostenzuschuss aus dem Förderprogramm Schulhausbau gilt als wahrscheinlich. Trotzdem müsste die Stadt Eigenkapital in Höhe von rund 1,38 Millionen Euro aufbringen. Die Kosten sollen über 50 Jahre abgeschrieben werden. Das macht unter dem Strich 28 500 Euro jährlich. „Hätten wir die bestehende Halle saniert, lägen diese Kosten bei voraussichtlich nur reichlich 19 000 Euro. Aber wer weiß denn schon, ob bei den Umbauarbeiten nicht Mehrkosten durch verborgene Bauschäden entstehen“, so Veit Lindner. Zudem hätten die Lehrer über einen Ausweichort für den Schulsport nachdenken müssen. Oder der Turnunterricht wäre ganz ausgefallen. „Dieses Problem umgehen wir mit der Entscheidung für den Neubau an anderer Stelle. Die alte Turnhalle wird nämlich erst dann abgerissen, wenn die neue steht und nutzbar ist“, erläuterte er.

Im Namen der SPD-Fraktion sagte Uwe Hachmann: „Wir stimmen eindeutig dieser dritten Variante zu – auch aus ästhetischen Gründen. Wenn der Speiseraum verschwindet, bekommt das Gelände ein ganz anderes Gesicht.“ Sein Parteikollege Thomas Winter, seines Zeichens Leiter der Oberschule, freut sich, dass nun auch die Grundschule am Weinberg eine weitere Aufwertung erfahren soll. „Ist dann aber auch ein Verbindungsbau vorgesehen, damit die Kinder direkt vom Schulhaus in die Turnhalle gehen können und nicht erst noch bei Wind und Wetter über den Hof laufen müssen?“, wollte er noch wissen. Laut Veit Lindner müssten all diese Fragen dann bei der Planung für den Neubau geklärt werden. Dafür sei es gegenwärtig zu früh: „Der Neubau kann erst ab 2021 erfolgen.“ Das hänge mit der doppelten Haushaltsführung zusammen.

Rico Söhnel (CDU) erinnerte daran, dass die Kosten für den Abriss des alten Speiseraums in Höhe von rund 136 000 Euro früher oder später ohnehin auf die Stadt zugekommen wären. Dank der nun getroffenen Grundsatzentscheidung würden gleich alle Probleme mit einmal gelöst.

Dass der Eigenanteil der Stadt tatsächlich so hoch ausfallen wird, stehe zum gegenwärtigen Zeitpunkt ohnehin nicht fest, so Veit Lindner. „Vielleicht werden bis dahin noch andere Förderprogramme mit einer besseren Quote aufgelegt. Oder es gelingt uns, Geld über das Stadtumbaugebiet zu bekommen. Da gäbe es eine Zwei-Drittel-Förderung. Das ist aber momentan nur Wunschdenken“, sagte er.

zur Startseite