Grundsatzdebatte über fehlende Transparenz Der Kreistag wird seine Sitzungsunterlagen auch künftig nicht im Detail veröffentlichen. Die Vorbehalte sind kurios.

Die Kreisräte sollten darüber entscheiden, ob Beschlussvorlagen künftig Bürgern vorab detailliert zugänglich gemacht werden. Sie lehnten ab. Doch in anderen Städten hat sich diese Praxis bewährt. © Dietmar Thomas

Eigentlich sollte es während der jüngsten Kreisratssitzung nur um ein neues Informationssystem und darum gehen, ob die Sitzungsunterlagen künftig auch auf elektronischem Weg an die Kreistagsmitglieder versendet werden können. Doch die Debatte über die Änderung der Geschäftsordnung ging viel weiter: Es wurde über die Veröffentlichung der Kreistagsunterlagen im Internet diskutiert. Jörg Woidniok, Chef der CDU-Kreistagsfraktion, sprach sich entschieden dagegen aus. Er bezog sich dabei auf ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Bautzen. Nachdem Grünen-Stadträtin Ulrike Neuhaus aus Freiberg öffentliche Stadtratsunterlagen im Internet hochgeladen hatte, entschied das Gericht, dass das nicht rechtens sei, bevor die entsprechende Sitzung begonnen habe. Ansonsten „geraten die Abgeordneten unter öffentlichen Druck und die Presse würde schon vorgeben, wie die Räte abzustimmen haben“, meinte Woidniok.

Bürgersprechstunde gefordert

Dem widersprach Achim Grunke (Die Linke). „Andere Städte stellen die Unterlagen selbst ins Netz“, sagte er. Das ist zum Beispiel in Döbeln und Waldheim der Fall. Jeweils eine Woche vor dem Sitzungstermin können sich alle interessierten Bürger die detaillierten Unterlagen im Internet ansehen und bei Bedarf ausdrucken. Die Städte gewähren über das Ratsinformationssystem Zugriff auf alle Beschlussvorlagen, die im öffentlichen Teil der Sitzungen besprochen werden. „Wir machen das seit 2011. Bisher hat sich noch niemand darüber beschwert“, sagte Waldheims Bürgermeister und Kreisrat Steffen Ernst (FDP). Er findet diese Praxis in Ordnung. „Damit schaffen wir Transparenz.“

Gerichtsurteil zurück 1 von 3 weiter Ausgangslage: Die Freiberger Grünen-Stadträtin Ulrike Neuhaus hatte Abstimmungsvorlagen und Sitzungsunterlagen vorab im Internet für jedermann zugänglich veröffentlicht. Dagegen hatte die Stadtverwaltung geklagt. Erste Instanz: Das Verwaltungsgericht Chemnitz entschied zugunsten von Ulrike Neuhaus. Die Stadt ging in Berufung. Gerichtsentscheid: Das Sächsische Oberverwaltungsgericht Bautzen gab der Stadt recht: Denn bei den Sitzungsunterlagen handele es sich um rein interne Papiere der Verwaltung.

Freibergs Bürgermeister Sven Krüger (SPD) schloss sich dem an: „Demokratie muss Öffentlichkeit aushalten können“, sagte der Kreisrat. Freiberg stelle jetzt die Beschlusspunkte und eine Zusammenfassung der Themen ins Netz. Das sei ein Kompromiss, den Krüger auch für den Kreistag für denkbar hält. Allerdings, so Landrat Matthias Damm (CDU), sei das jetzt noch nicht relevant, sondern erst die dritte Ausbaustufe des Informationssystems.

Links zum Thema Kommentar: Ausrede statt Argument

Romy Penz (AfD) aus Flöha gab während der Kreistagssitzung zu bedenken: „Wir sind Volksvertreter. Aber wie sollen wir das Volk vertreten, wenn wir dessen Meinung nicht kennen?“ Auch Sebastian Tröbs (Bündnis 90/Die Grünen) meint, dass die Bürger die Kreisräte bei ihrer Entscheidungsfindung begleiten sollten. Das gilt nicht nur im Zusammenhang mit der Einsicht in die Unterlagen, sondern auch mit der Gelegenheit zur Meinungsäußerung. Achim Grunke (Die Linke) stellte den Antrag, dass in jeder Kreistagssitzung eine Fragestunde angeboten wird. „Bei vier Sitzungen im Jahr ist der Kreistag damit nicht überfordert“, meint der Freiberger. Der Kreistag solle auf die Bürger zugehen und etwas für Demokratie und gegen Politikverdrossenheit tun.

Das sieht Kreisrat Steffen Ernst genauso: Es sollte in jeder Sitzung eine Bürgerfragestunde geben. Das schaffe Transparenz. „Wir tun uns sonst nichts Gutes. Es gibt Themen, die den Leuten unter den Nägeln brennen.“ Es gehöre ohnehin Mut dazu, sich in solch einem Rahmen öffentlich zu äußern, so Ernst. „Es kann natürlich immer sein, dass jemand auch einfach mal nur seinem Ärger Luft machen will. Aber das müssen und können wir dann schon aushalten“, sagte Steffen Ernst. Wann eine Bürgerfragestunde auf der Tagesordnung steht, sei die Entscheidung des Landrats, erklärte er.

Letztendlich stimmten die Kreisräte jeweils mehrheitlich gegen die Einführung einer regelmäßigen Bürgerfragestunde und die Veröffentlichung der Vorlagen des öffentlichen Teils der Ratssitzung im Internet. Insgesamt wurde die neue Geschäftsordnung mehrheitlich beschlossen, sodass die Unterlagen auch elektronisch an die Räte versandt werden können. Das muss jeder Abgeordnete aber einzeln beantragen. Somit könne eine Menge Papier gespart werden. Und es sei „ein Schritt in die Richtung zur digitalen Verwaltung“, so Landrat Damm. Für beides müssen aber erst die technischen Voraussetzungen geschaffen werden. Deshalb trete die neue Geschäftsordnung, die eigentlich beschlossen werden sollte, erst im kommenden Jahr in Kraft, erklärte Dietmar Lubos, Jurist des Landratsamtes.

zur Startseite