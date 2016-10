Grund zum Feiern

Seine Mannschaftskameraden lassen Andreas „Lumpi“ Lambertz nach dem 5:0 gegen den VfB Stuttgart hochleben. © Robert Michael

An seinem 32. Geburtstag hatte nicht nur Andreas „Lumpi“ Lambertz Anlass zu ausgelassener Freude, sondern auch seine Dynamo-Kollegen – die sich gegen Stuttgart in einen Rausch spielten. Doch wer hat Ihnen am besten gefallen? Bewerten Sie die Kicker jetzt.

