Grunaer kritisieren Pläne fürs Viertel Zur Revitalisierung von Altgruna gab es einen Wettbewerb. Der Sieger stellt seine Visionen nun vor. Die sorgen teils für Unmut. Noch sind Einwände möglich.

Plattenbauten, Brachen, ein paar Läden – das Zentrum Altgrunas ist in den vergangenen Jahren stiefmütterlich behandelt worden. Das Stadtplanungsamt will die Fläche zwischen Zwingli-, Bodenbacher, Schneebergstraße und Blasewitz-Grunaer Landgraben nun wieder herrichten. Besonders auf dem brachliegenden einstigen Madix-Areal an der Calvinstraße soll sich einiges tun. In einem Werkstattverfahren haben fünf Architekturbüros grobe Visionen erarbeitet. Die wurden nun alle am Montagabend vorgestellt.

Dabei hat eine Jury bereits einen Sieger gekürt. Irene Lohaus vom Büro Lohaus & Carl war persönlich gekommen, um ihren Entwurf den Grunaern zu präsentieren. Demnach sollen auf dem Madix-Areal vier halboffene Neubau-Karrees mit Wohnungen und Geschäften entstehen. Auch kleinere Stadtvillen sind geplant. Hindurch soll ein Grünstreifen führen. Zudem ist eine Promenade von der Stübelallee zum Rothermundpark geplant – autofrei. Am Findlingsbrunnen soll ein Marktplatz gestaltet werden. Begeisterung ernteten die Visionen nicht.

Zu viel Verkehr, zu viele Neubauten, zu wenig Grün – es hagelte einiges an Kritik. Dafür waren die Mitarbeiter des Stadtplanungsamts sowie Lohaus aber durchaus dankbar. Denn bei dem Vorgestellten handelt es sich um einen Rahmenplan, eine grobe Zielsetzung. Nun sollen Anregungen und Wünsche für eine Detailplanung gesammelt werden. Deshalb sind die Arbeiten der fünf Büros zwischen dem 11. September und dem 20. Oktober im Blasewitzer Ortsamt ausgestellt, jeder kann dann beim Stadtplanungsamt Stellung nehmen.

Die Ausstellung ist Montag und Freitag 9 bis 12 Uhr, Dienstag und Donnerstag bis 18 Uhr im Ortsamt Blasewitz auf der Naumannstraße 5 zu sehen. Zu denselben Zeiten können Stellungnahmen im Stadtplanungsamt auf der Freiberger Straße 39 vorgebracht werden.

zur Startseite