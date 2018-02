Grüße zum Valentinstag

So – oder so ähnlich – schreiben sich die Menschen am 14. Februar. © Joachim Rehle

Obwohl der 14. Februar in keinem Land der Welt ein Feiertag ist, wird er im christlichen Abendland seit dem 14. Jahrhundert unter Liebespaaren zelebriert. Dabei ranken sich um den heiligen Valentin, den Schutzpatron der Liebenden, zahlreiche Legenden. Er soll beispielsweise Soldaten verheiratet haben, damit diese nicht in den Krieg ziehen. Ob das so war, weiß niemand. Aus dem kirchlichen Heiligenkalender jedenfalls wurde Valentin 1970 gestrichen.

zur Startseite