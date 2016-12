Fußball-Landesklasse Mitte Grüße aus der Ferne Großenhains Trainer Jachmann weilt beruflich in Washington, fiebert aber mit.

Großenhains Coach Andreas Jachmann hat in der Hinrunde Großartiges an der Seitenlinie vollbracht. Im letzten Punktspiel des Jahres fehlt der erfahrene Trainer allerdings. © Klaus-Dieter Brühl

In der Fußball-Landesklasse Mitte wird am Wochenende der letzte Spieltag der Hinrunde ausgetragen. Beendet ist die erste Halbserie damit aber noch nicht, denn am 10. und 11. Dezember stehen noch zwei Nachholepartien auf dem Programm.

Der ungeschlagene Spitzenreiter Großenhainer FV hat die inoffizielle Herbstmeisterschaft schon sicher. Dahinter folgen der SV Germania Mittweida und der BSV 68 Sebnitz mit sechs bzw. sieben Zählern Rückstand. Beide Teams haben diesmal schwierige Aufgaben zu lösen. Die Mittweidaer erwarten den Tabellenvierten aus Hainsberg, die Sebnitzer müssen beim FV Gröditz 1911 (5.) antreten. Die Partie wird am Sonnabend bereits 11 Uhr angepfiffen, alle anderen um 13.30 Uhr.

Der amtierende Meister aus der Kunstblumenstadt ist das torgefährlichste Team der Liga – 42 Treffer in 13 Spielen. Noch bemerkenswerter ist aber die Tatsache, dass die Sebnitzer in den letzten vier Partien ein Torverhältnis von 23:1 zustande brachten. Allein neun Treffer steuerte Tomas Hurab bei. Der Tscheche gehört übrigens zum aktuellen Kader der Beachsoccer-Auswahl seines Landes, fehlt dem BSV daher hin und wieder bei den Punktspielen. In Gröditz aber soll der Sebnitzer Torjäger, der bisher zehn Treffer auf dem Konto hat, im Kader des Tabellendritten stehen.

Spitzenreiter Großenhainer FV 1990 ist im Heimspiel gegen den SV 05 Hartmannsdorf (12.) natürlich klarer Favorit. Cheftrainer Andreas Jachmann drückt aus der Ferne die Daumen. Er kehrt erst am 16. Dezember aus Washington zurück, wo er dienstlich zu tun hat. „Ich bin stolz auf die Jungs, die eine wirklich gute Hinrunde absolviert haben.“ Für Jachmann wird erneut Alexander Gleis das Team auf die letzte Hinrundenpartie einstimmen bzw. einstellen. Der zwölfte Sieg im 14. Saisonspiel ist für die Mannschaft um Kapitän Sylvio Schwitzky fest eingeplant.

Die Kreinitzer haben sich bisher zwölf Punkte auf dem Konto gutschreiben lassen, das reicht im Moment für den angestrebten Nichtabstiegsplatz (11.). Allerdings feierte der Neuling alle vier Siege zu Hause. Nun soll beim Tabellen-Vorletzten in Coswig endlich der erste Auwärtszähler folgen. Doch die Grün-Weißen sehen ihrerseits die Chance, mit dem dritten Sieg in Folge bis auf einen Zähler an die Kreinitzer heranzurücken.

Der Meißner SV 08 (13.) gastiert am Sonntag ab 13.30 Uhr bei der SG Empor Possendorf (10.). Tom Reichelt steht den Domstädtern aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre nicht zur Verfügung. Empor-Coach Jens Wagner: „Von uns erwarten alle einen klaren Sieg. Gelingt der nicht, sind wir die Deppen. Die Realität ist jedoch so, dass die Meißner ein gefährlicher Gegner und immer für einen Sieg gut sind. Den größten Fehler machen wir, wenn wir sie unterschätzen.“ Allerdings stehen die Meißner auswärts nach sechs Anläufen noch ohne einen einzigen Punkt da.

