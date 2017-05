Grünpfeil-Debatte reißt nicht ab Auch das Management des Riesaparks übt Kritik wegen des abmontierten Schilds.

Der grüne Pfleil ist weg – Kreuzung am Riesapark. © Sebastian Schultz

Nach Autofahrern und der Verkehrswacht hat nun auch das Management des Riesaparks Kritik daran geübt, dass die Stadtverwaltung den Grünpfeil an der Kreuzung vor dem Einkaufszentrum abmontieren ließ.

„Wir haben das vor allem anfangs sehr kritisch gesehen“, sagte Centermanager Uwe Eigenbrod auf SZ-Anfrage. Er sei von der Maßnahme ebenso überrascht gewesen, wie viele Kunden. „Kommunikation ist alles.“ Er hätte sich gewünscht, dass die Stadt zumindest kurz mit ihm Kontakt aufnimmt.

Erst am vergangenen Freitag war es am Riesapark stundenlang zu Behinderungen gekommen, nachdem an der Ausfahrt zum Einkaufszentrum mehrere Autos kollidierten. Nach dem Unfall herrschte vor dem Riesapark stundenlang Verkehrschaos – auch, weil sich der Verkehr von der Kreuzung bis weit auf den Parkplatz zurückstaute.

Der Centermanager zeigt sich dennoch vorsichtig optimistisch, gemeinsam mit der Stadt eine Lösung zu finden. Eine Möglichkeit wäre es laut Uwe Eigenbrod, die Ampelphasen an die veränderte Verkehrssituation anzupassen. (SZ/stl)

