Grünpfeil abmontiert Wer vom Einkaufszentrum nach rechts auf die Rostocker Straße abbiegen will, muss künftig auf grünes Licht warten. Aus gutem Grund, sagt die Stadtverwaltung.

Bei Rot sollst du stehen: An der Kreuzung vor dem Riesapark gilt das ab sofort auch für Rechtsabbieger. © Lutz Weidler

Es ist eine kleine Veränderung, von der sich die Stadt große Wirkung verspricht: Seit Anfang dieser Woche ist der grüne Pfeil für Rechtsabbieger an der Ampelkreuzung vor dem Riesapark verschwunden. Eine Maßnahme, die bei manchem Autofahrer für Überraschung sorgte – wenn sie überhaupt bemerkt wurde. Sie habe gar nicht darauf geachtet und sei aus Gewohnheit weitergefahren, gesteht eine Fahrerin im Internet. Andere Autofahrer wundern sich vor allem über die Gründe. Sie fürchten Staus oder scherzen, das Schild sei einfach geklaut worden.

Einfach aus einer Laune heraus ist der Grünpfeil aber natürlich nicht abmontiert worden, betont Stadtsprecher Uwe Päsler. Denn bei der Kreuzung vor dem Einkaufszentrum handelt es sich um eine Unfallhäufungsstelle. „Allein im Jahr 2015 gab es dort zwölf Unfälle mit drei Verletzten.“ Fünf dieser Unfälle hätten in einem Zusammenhang mit dem Grünpfeil gestanden. Längst nicht in jedem Fall seien es Auffahrunfälle gewesen, weil der erste Wagen ordnungsgemäß am Pfeil anhält und der nachfolgende nicht rechtzeitig abbremst. Einmal sei auch ein Radfahrer von einem abbiegenden Auto erfasst worden. „Die haben ja dort Grün gemeinsam mit der Rostocker Straße.“ Hinzu komme noch eine Kollision mit dem Verkehr auf der Rostocker Straße. Eine Unfallkommission, bestehend aus Vertretern der Unteren Verkehrsbehörde, der Polizei und der Stadt, habe daraufhin entschieden, den Grünpfeil zu demontieren. „Das wurde jetzt umgesetzt“, so der Sprecher.

zur Startseite