Grünmarkt wird fortgesetzt Bei der ersten Marketingrunde 2017 sollen auch Vorschläge zur Verbesserung diskutiert werden.

Grünmarkt in Meißen © Claudia Hübschmann

Zum ersten „Stammtisch Stadtmarketing“ lädt Amtsleiter Christian Friedel am Donnerstag, 26. Januar, ein. Los geht es um 18.30 Uhr in der Gaststätte Winkelkrug am Schlossberg 13. Wichtiges Thema wird die Planung des diesjährigen Meißner Grünmarktes sein, der im Frühjahr in die zweite Saison geht.

„Nach dem erfolgreichen Start 2016 freue ich mich auf Anregungen, Optimierungsvorschläge aber auch konstruktive Kritik der Teilnehmer zum Grünmarkt“, so Christian Friedel. Neben ihm wird am Donnerstag auch der Meißner Wirtschaftsförderer Martin Schuster Platz nehmen. Er steht interessierten Bürgern für Fragen rund um seinen Arbeitsbereich zur Verfügung.

Die regelmäßig stattfindenden Stadtmarketing-Stammtische haben sich seit dem vergangenen Jahr etabliert und bieten Gelegenheiten, damit sich Bürger in ungezwungener Atmosphäre mit Mitarbeitern der Stadt treffen können, um über unterschiedliche Dinge zu sprechen und gemeinsam Projekte im Bereich Stadt- und Tourismusmarketing zu erarbeiten. Deshalb setzt Christian Friedel die Treffen auch in diesem Jahr fort. (SZ/mhe)

