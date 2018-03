Grünlichtenberger Kita-Anbau bleibt im Plan für 2018 Der Gemeinderat spricht sich nun doch für das 270 000 Euro teure Projekt aus. Die Verwaltung hat noch eine andere Fördermittelquelle aufgetan.

Mit einem Anbau an die Kindertagesstätte in Grünlichenberg will die Gemeinde Kriebstein zwei Dinge erreichen: die Kapazität erweitern und mehr Platz schaffen, um Auflagen zu erfüllen.

Nachdem zuvor noch mehrere Gemeinderäte das Vorhaben kritisiert hatten, an der Kita in Grünlichtenberg einen Anbau zu errichten, äußerten sich in der Februar-Ratssitzung vor allem die Befürworter. Rathauschefin Maria Euchler (Freie Wähler) ist es offensichtlich gelungen, die Räte davon zu überzeugen, dass die Kosten von etwa 270 000 Euro gerechtfertigt und nicht allein mit vier zusätzlichen Betreuungsplätzen für Kinder begründet sind.

Denn es gehe eben nicht allein um die Schaffung zusätzlicher Aufnahmekapazität für die Einrichtung, wie die Bürgermeisterin erklärte. Vielmehr müsse mehr Platz geschaffen werden, um die Auflagen des Landesjugendamtes für den Betrieb der Kita zu erfüllen. „Seit Jahren arbeiten wir mit Sondergenehmigungen vom Landesjugendamt zur Betriebserlaubnis, weil wir mehr Krippenkinder haben, als wir aufnehmen dürften“, erklärte Euchler. So dürfe die Kita derzeit nur 36 Mädchen und Jungen aufnehmen, „weil wir ein Toilettenbecken zu wenig haben“. Doch auch weitere Anforderungen des Amtes würden nicht erfüllt, weil es dafür zu wenig Platz in der Einrichtung gibt. So fehlten ein Raum für integratives Arbeiten und einer für das Personal, Wickeltisch und Töpfchenbank stehen im Schlafraum, sollten aber laut Amt im Sanitärraum untergebracht sein.

Zu den vom Landesjugendamt angezeigten Mängeln im Gebäude komme hinzu, dass die Nachfrage nach Betreuungsplätzen in der Gemeinde nicht erfüllt werden könne. So seien in den vergangenen beiden Jahren hier mehr als 20 Kinder geboren worden. „Wir bräuchten also 40 Plätze für Krippenkinder“, so Maria Euchler. In den beiden Kitas in Grünlichtenberg und Kriebethal gebe es aber nur 32 Plätze. Schon jetzt werde die Aufnahme von Kindern aus Nachbarkommunen wie Waldheim abgelehnt, einheimische Eltern stünden auf der Warteliste. Mit dem Anbau könne man das Problem lösen.

Eigenanteil würde sich halbieren

Neu in der jüngsten Debatte des Gemeinderates ist der Vorschlag der Bürgermeisterin, die geschätzten Kosten für den Anbau von etwa 272 000 Euro teils mit Fördergeld aus dem EU-Leader-Programm Sachsenkreuz Plus zu finanzieren. Dabei könne die Gemeinde 75 Prozent der Kosten, bis maximal 200 000 Euro, als Zuschuss erhalten. So verbliebe ein Eigenanteil für Kriebstein von 72 000 Euro. Bisher war die Gemeinde, wenn sie sich aus der Fachförderung für Kitas bedient hätte, von einem reichlich doppelt so hohen Eigenanteil in Höhe von 150 000 Euro ausgegangen.

Angesichts dieser Summen hat Gemeinderat Ronny Kroll (Freie Wähler) zwar immer noch „Bauchschmerzen, aber ich würde das unterstützen, wenn die Fördermittel von Sachsenkreuz Plus kommen und die Folgekosten berücksichtigt werden“. Auf Letztere hatte auch CDU-Gemeinderat Manuel Viertel hingewiesen. Denn während des Baus müssten die Kinder sicher in Container umziehen und die Kosten dafür wie auch für neue Einrichtung müssten ebenso kalkuliert werden. „Wenn die Fördermittel so wie vorgerechnet kommen, dann müssen wir bauen, andere Kommunen tun das auch“, sagte Jürgen Filz (CDU).

Mitte März will die Verwaltung die Option prüfen, von der Stadt Frankenberg Container zu übernehmen, die dort während eines Kita-Umbaus als Ausweichquartier genutzt werden. Der Anbau in Grünlichtenberg bleibt laut Maria Euchler im Haushaltplan für 2018 stehen, der im März beschlossen werden könnte. Der Bau- und Fördermittelantrag für das Projekt werde gestellt. (FP)

