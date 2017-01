Grünflächen werden intensiver gepflegt

Die Stadt Glashütte will in diesem Jahr mehr Geld für Grünpflege bereitstellen. Dafür sollen laut Haushaltsplanentwurf 181 700 Euro ausgegeben werden, 13 000 Euro mehr als im vergangenen Jahr. Etwas mehr als die Hälfte der Leistungen sollen weiter private Fremdfirmen erbringen. Aber auch der Bauhof soll sich stärker in der Grünpflege einbringen. Der Wert der Leistung, den er erbringen soll, soll auf 74 600 Euro steigen. Im vergangenen Jahr wurden seine Leitungen mit rund 69 900 Euro verrechnet. Ob die Verwaltung diesen Plan so realisieren kann, wird der Stadtrat in wenigen Tagen entscheiden. (SZ/mb)

zur Startseite