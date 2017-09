Grünfläche an der Flutrinne eingezäunt Die Fläche an der Sternstraße kann nicht mehr betreten werden. Denn das Areal muss vor Eidechsen geschützt werden.

Die Zauneidechse hat schon so manchen Investorenzeitplan durcheinandergewirbelt. Nun wurden die geschützten Tiere auch auf einer Grünfläche zwischen Sternstraße und Kaditzer Flutrinne entdeckt. Die machen jetzt vor allem Spaziergängern einen Strich durch die Rechnung. Denn das parkähnliche Grundstück ist kürzlich eingezäunt worden. Derzeit sind Mitarbeiter des Umweltamtes damit beschäftigt, die geschützten Reptilien einzufangen und auf einer vorbereiteten Ausweichfläche anzusiedeln. Der Zaun soll verhindern, dass sich an der Sternstraße erneut Tiere niederlassen. Denn erst in diesem Jahr hatte der Stadtrat Plänen zugestimmt, nach welchen in dem Gebiet 460 Wohnungen entstehen.

Die Sternstraßen Grundstücksgesellschaft mit Sitz im Breisgauer Freiburg wollte eigentlich schon lange mit dem Bau beginnen. Mehrfach mussten die Pläne umgearbeitet werden. So ging den Stadträten der Hochwasserschutz im überschwemmungsgefährdeten Bereich nicht weit genug. Die Erdgeschosse wurden nun höher gelegt. Dafür werden die Bauten insgesamt niedriger als ursprünglich geplant. So sollen die Neubauten statt sechs Etagen nur noch fünf Geschosse sowie ein Satteldach erhalten. Ein weiterer Kompromiss war ein Grünstreifen, der Radler auf schnellstem Weg zum Elbepark führt. Außerdem richtet der Investor Carsharing-Stellplätze ein und beteiligt sich am Bau einer Kita.

Die notwendigen Umplanungen haben nicht nur den Zeitplan durcheinandergebracht, sondern auch die Kosten in die Höhe getrieben. Insgesamt kostet das Projekt 100 Millionen Euro. Die künftigen Mieter müssen zwischen 8,50 und 9,50 pro Quadratmeter bezahlen. Sie werden frühestens 2020 einziehen können. So lange bleibt auch die Grünfläche gesperrt.

