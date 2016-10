Grünes Licht fürs „Grenzland-Haus“ Der Investor für das betreute Wohnen in Seifhennersdorf will die Einwohner der Stadt nach ihren Wünschen fragen.

Das alte Umgebindehaus in der Rumburger Straße in Seifhennersdorf soll in die geplante betreute Wohnanlage integriert werden. © Rafael Sampedro

Das Projekt „Betreutes Wohnen in Seifhennersdorf“ kann nun starten. Die Seifhennersdorfer Stadträte haben jetzt den Kaufvertrag für das Grundstück Rumburger Straße 10 beschlossen. Auf dem Gelände soll das „Grenzland-Haus“ entstehen. So nennt Investor Thomas Oertner die geplante Anlage für betreutes Wohnen sowie einer Tagespflege. Neben einem Neubau soll das Faktoreihaus auf dem Grundstück saniert werden. Hier sind eine Arztpraxis und Gemeinschaftsräume vorgesehen. Der Stadtratsbeschluss ist sofort am nächsten Tag umgesetzt und das Grundstück samt Gebäude an Thomas Oertner verkauft worden. Er hat beides für einen symbolischen Euro erworben.

Vier Stimmenthaltungen von Bürgermeisterin Karin Berndt (parteilos) und der UBS-Fraktion hatte es lediglich gegeben, weil sie für ein Teilgrundstück des Geländes einen höheren Verkaufspreis ansetzen wollten. Das Projekt ansonsten würden sie begrüßen, hieß es. „Der Kaufvertrag für das Grenzland-Haus in Seifhennersdorf ist unterzeichnet und die Übergabe des Grundstücks an die Projektgesellschaft vollzogen“, bestätigt Oertner der SZ. Damit steht jetzt einen Monat nach dem Grundsatzbeschluss des Stadtrates dem Start nichts mehr im Weg. „Wir freuen uns, nun mit der Planung beginnen zu können. Parallel werden wir eine Umfrage organisieren, um die Wünsche und Bedürfnisse der Bürger möglichst umfassend berücksichtigen zu können“, sagt Oertner.

Er verweist aber darauf, dass noch viel Arbeit geleistet werden muss. Oertner liegt mit seinen Plänen jedoch noch im Zeitplan. „Wir sind optimistisch, im Frühjahr 2017 mit dem Bau beginnen zu können.“

