Grünes Licht für Umzug in die Schule Die Weichen sind gestellt. Ein Planungsbüro soll prüfen, wo der Hort Sonnenschein in der Pestalozzischule Platz hat.

Zurzeit besuchen 43 Mädchen und Jungen den Hort Sonnenschein an der Sonnenstraße. Die Stadträte beschlossen, dass der Hort künftig in die Pestalozzischule umziehen soll. Das Gebäude wird dann für die Kinder- und Jugendarbeit des Freizeittreffs Sunshine genutzt. © Archiv/Dietmar Thomas

Ein Projekt, das die meisten Stadträte vor sieben Jahren ablehnten, wird nun umgesetzt. Der Hort Sonnenschein soll in die Pestalozzischule ziehen. Diesem Grundsatzbeschluss stimmten alle Räte zu.

Welche Räume künftig von den Hortkindern genutzt werden, oder ob angebaut werden muss, steht noch nicht fest. Ein Planungsbüro soll herausfinden, wie und wo das am besten möglich ist. Danach wird ein Finanzierungskonzept aufgestellt und geprüft, ob ein Fördermittelantrag gestellt werden kann. Es wird davon ausgegangen, dass das Vorhaben 2017/18 umgesetzt wird.

„Ich bin dafür, dass der Hort in die Schule kommt, aber der Schulalltag darf dadurch nicht eingeschränkt werden“, so CDU-Stadtrat Ronny Walter. „Das Planungsbüro wird Varianten untersuchen und die Stadträte sollen entscheiden, welche umgesetzt wird“, so Bauamtsleiter Ronald Fischer. Der Hort werde sinnvoll integriert und die Hortleitung in die Entscheidung einbezogen. Denn diese hatte genauso wie die Leitung des Kinderhauses von dem Vorhaben erst durch die Ankündigung der Ratssitzung im DA erfahren.

Die Idee, den Hort in die Schule zu integrieren, ist nicht neu. Bereits im Oktober 2009 gab es dazu einen Beschluss des Stadtrates. Das Kinderhaus hatte ein entsprechendes Konzept vorgelegt. Allerdings stimmten damals 15 Räte für die Auslagerung des Hortes in den Freizeittreff Sunshine, dessen Träger die Kindervereinigung Leipzig ist.

Es gab bei der Entscheidung 2009 eine Enthaltung und zwei Nein-Stimmen. Der damalige CDU-Stadtrat Henry Görlitz war für die Unterbringung des Hortes in der Grundschule. Er sagte: „Das Kinderhaus ist auf die Bedürfnisse eingegangen, hatte schnell reagiert. Das Konzept gefällt mir. Die Qualität stimmt.“ Christian Zimmermann (CDU) hatte ebenfalls mit Nein gestimmt. Er erinnerte zur Ratssitzung, dass es 2009 massiven Widerstand gab, dass der Hort in die Schule integriert wird. Jetzt würde dieselbe Person damit werben, dass der Hort in die Schule gehöre. „Das Vorhaben ist gut, wir müssen es angehen“, so Christian Zimmermann.

Das Gebäude an der Sonnenstraße wird zurzeit vom Hort Sonnenschein und vom Freizeittreff Sunshine genutzt. Die Bedenken, die Stadtrat Hans-Jürgen Gückel (Die Linke) schon vor sieben Jahren äußerte, sind eingetroffen. Er sagte damals: „Ich weiß wie Kinder ticken und befürchte, dass Jugendliche nicht mehr in den Freizeittreff gehen, wenn dort auch die Hortkinder sind.“

Und er hatte damit Recht. Der Freizeittreff öffnet montags bis freitags ab 15.30 Uhr. Das ist für die Schüler ab Klasse fünf meistens zu spät. „Die Kinder und Jugendlichen kommen zu uns. Der Bedarf ist da. Allerdings klopfen sie schon 13.30 Uhr an die Tür und wir müssen sie wegschicken“, sagte Barbara Pohle, Leiterin des Hortes Sonnenschein jetzt zur Ratssitzung .

Insgesamt würden aber immer mehr Kinder und Jugendliche die Angebote des Freizeittreffs nutzen. Die sind vor allem an Zwölf- bis 16-Jährige gerichtet.

Hans-Jürgen Gückel freut sich, dass zum einen der Hort Sonnenschein in die Schule integriert wird und zum anderen, dass die Jugendarbeit mehr Raum hat, ihre Ideen umzusetzen. Auch Vereine hätten dann wieder die Möglichkeit, sich im Freizeittreff einzubringen und für neue Mitglieder zu werben.

