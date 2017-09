Grünes Licht für Sonnen-Strom Der Stadtrat macht den Weg frei, dass auf der einstigen Hühnerfarm an der Straße nach Leppersdorf ein Solarpark entstehen kann.

Zwischen Radeberg und Leppersdorf soll ein Solarpark entstehen © Sympolfoto: dpa

Nach dem Wachauer Gemeinderat machten nun auch Radebergs Stadträte den Weg für einen Solarpark auf dem Areal der einstigen Hühnerfarm neben der Sandgrube an der Straße nach Leppersdorf frei. Die Fläche liegt ja sowohl auf Leppersdorfer als auch auf Radeberger Flur. „Und im Prinzip entspricht das Ansinnen ja auch unserer schon vor Jahren beschlossenen Planung“, machte Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD) Mittwochabend in der Stadtratssitzung deutlich, warum es eigentlich auch gar keinen Grund für eine Ablehnung der Anfrage des Chemnitzer Unternehmens Universal Energy Engeneering GmbH gibt. Die Chemnitzer wollen hier Solaranlagen errichten; und genau dafür hatte Radeberg die Fläche auch schon vor Jahren vorgesehen. Also gab der Stadtrat dann auch einstimmig grünes Licht.

Sollte Radeberg selbst investieren?

Matthias Hänsel aus der CDU-Fraktion fragte aber zumindest in die Stadtratsrunde, warum die Stadt eigentlich nicht auch selbst die Chance nutze, hier Geld mit Solarstrom zu verdienen. „Wir könnten ja auch als Stadt solche Anlagen aufbauen – was ein Privatunternehmen kann, könnten ja auch wir“, fand Hänsel. Stadtoberhaupt Lemm machte hingegen zunächst deutlich, „dass das in erster Linie nicht unbedingt zu den Aufgaben einer Stadt gehört“. Vor allem aber verwies der OB dann darauf, „dass wir ja zunächst mal die Anlagen vorfinanzieren müssten, bevor wir Einnahmen erzielen können“. Wie groß die Summe ist, die das Chemnitzer Unternehmen hier investieren will, ist derzeit noch offen. Die Firma wollte sich auf SZ-Nachfrage noch nicht konkret zu ihren Plänen äußern, so lange unklar war, ob Wachau und Radeberg überhaupt grundsätzlich zustimmen würden.

