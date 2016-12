Grünes Licht für schnelles Netz Wo das Internet lahmt, soll ihm Beine gemacht werden. Das beschloss jetzt der Kreistag.

Glasfaserkabel bis zum Verteilerknoten und dann Kupferkabel zum Haus oder gleich überall Glasfaser – eine Kostenfrage. Der Kreistag hat jetzt jedenfalls zugestimmt, einen Antrag auf Fördergelder zum Breitband-Ausbau zu stellen. © dpa

Wo weniger als 30 Megabit pro Sekunde empfangen werden können, dort wird der Staat aktiv. Knapp 16 000 Haushalte im Landkreis Görlitz sind derart unterversorgt, etwa zwölf Prozent aller Haushalte im Kreis. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung der Chemnitzer Telekabel-Ingenieur-Gesellschaft (TKI). Der Kreis hatte die mit der Studie beauftragt. 39 Gemeinden wurden von der Firma TKI untersucht. „Dabei wurden sogenannte blaue Flecken ermittelt, wo die Leitungsleistungsfähigkeit zu gering ist“, sagt Heike Zettwitz Wirtschaftsdezernentin des Landkreises. Die entsprechenden Karten von TKI sind nicht-öffentlich, nur den Verwaltungen zugänglich. Die Studie ist aber erforderlich, um Fördergelder beantragen zu können.

Denn Bund und Land haben Förderprogramme entwickelt, um gegen den Missstand lahmes Internet vorzugehen. Das war jetzt Thema im Kreistag. Allerdings: Der Weg, um an die Gelder zu kommen, ist sehr kompliziert. Gefördert werden können nur die „privatwirtschaftlich nicht erschlossenen Gebiete“. Görlitz, Markersdorf, Rietschen, Schleife, Trebendorf, Groß Düben, Kottmar, Ostritz, Ebersbach-Neugersdorf, Oppach, Neusalza-Spremberg, Herrnhut, Oderwitz und Seifhennersdorf wurden in der kreisweiten Studie daher nicht untersucht.

Um schnelles Netz in die blauen Flecke des Landkreises zu bringen, gibt es zwei Möglichkeiten: entweder Glasfaser bis Kabelverteilzentrum und von dort herkömmliches Kupferkabel in die Haushalte. Damit sind Geschwindigkeiten bis maximal 100 Megabit pro Sekunde möglich. „Das reicht für viele private Anwender, aber nicht für Gewerbetreibende oder Arztpraxen“, sagte Heike Zettwitz. Die andere Möglichkeit wäre, Glasfaserkabel bis zum Gebäude. Dann kann ein Gigabit pro Sekunde und mehr durch die Leitung kommen. Alles ist eine Kostenfrage: Die Investitionskosten bei der ersten Lösung liegen bei 83 Millionen Euro, bei der zweiten bei 138 Millionen Euro. Jetzt soll mit den Gemeinden genau abgeklärt werden, wo welche Leistungsfähigkeit nötig ist, so die Wirtschaftsdezernentin. In Boxberg zum Beispiel würde der Bau des Glasfasernetzes rund 14 Millionen Euro kosten, weil eine große Fläche versorgt werden muss. Die erste Variante würde wohl fürs Erste reichen, aber in spätestens zehn Jahren müsste wahrscheinlich wieder technisch aufgerüstet werden.

Das Programm wird nun 35 der 39 Gemeinden umfassen, nur Großschweidnitz, Jonsdorf, Dürrhennersdorf und Königshain fallen raus. Bis 28. Februar muss der landkreisweite Antrag für die Gemeinden bei Bund und Land gestellt werden. Dieser Antrag muss dann auch einen Finanzierungsplan enthalten. Damit der Antrag gestellt werden kann, muss der Kreistag dafür grünes Licht geben. Die Kreisräte taten es während der jüngsten Sitzung in Görlitz einstimmig.

Die Gesamtsumme wird dann in Teillose aufgesplittet zu je 15 Millionen Euro. Heike Zettwitz rechnet mit acht oder neun. Wenn die Förderung gebilligt wird, beginnt die europaweite Ausschreibung und schließlich der Baustart durch Telekommunikationsunternehmen. Realistisch ist wohl, dass die Lose im ersten Quartal 2018 vergeben werden. Der Beginn der Baumaßnahmen könnte dann auch 2018 sein. Die Bauarbeiten werden wahrscheinlich sich bis in die Jahre 2019/2020 hinziehen.

