Grünes Licht für neues Kinderheim Eine alte Villa an der Dresdner Straße wird dieses Jahr umgebaut. Die Verträge sind unterzeichnet.

Der Freitaler Kinder- und Jugendhilfeverbund (KJV) will eine alte Villa an der Dresdner Straße zu einem Kinderheim umbauen. Nachdem Geschäftsführer Tobias Schmieder das Projekt bereits zum Jahresanfang angekündigt hatte, ist nun der nächste Schritt geschafft. Das Haus, das sich in der Nähe des ehemaligen Capitol-Kinos befindet, sei zwischenzeitlich durch den Verein gekauft und übernommen worden. „Zurzeit wird das Konzept für die Einrichtung erarbeitet, im Anschluss beginnt die Bauplanung“, so Schmieder. „Wann das Haus in Betrieb gehen wird, kann heute noch nicht genau gesagt werden.“

In der neuen stationären Einrichtung sollen Plätze für Kinder im Alter von null bis zwölf Jahren sowie für junge Mütter und Väter mit Kindern entstehen. Dafür gibt es zurzeit den größten Bedarf.

Eigentlich wollte der KJV an der Ecke Uferstraße/Franz-Schubert-Straße neu bauen. Wegen der Flüchtlingskrise zogen sich die Planungen für das Vorhaben in die Länge. Der Geldgeber, das Landratsamt, hatte schlichtweg andere Sorgen, als sich um den Bau eines neuen Kinderheims zu kümmern. Für den KJV stellte sich das als glücklichen Umstand heraus. Nach einem Artikel der Sächsischen Zeitung über ein KJV-Projekt in Freital meldete sich ein Immobilienmakler und bot ihm im Namen der Eigentümer die Villa an der Dresdner Straße 155 zum Kauf an.

zur Startseite