Grünes Licht für Mittelalterdorf

An der Burganlage im Norden des Kreises sollen zusätzliche Übernachtungskapazitäten geschaffen werden. Konkret geht es dabei um 22 Betten in einem neuen Mittelalterdorf. Elf Häuser und eine Dorfkirche als gesellschaftlicher Treffpunkt sind geplant. Dazu sollen hier später traditionelle Handwerkstechniken wie Schmieden und Töpfern erlebbar gemacht werden. Für das Vorhaben wurden Fördergelder der EU bewilligt. Der Gemeinderat Lohsa hatte bereits vor einem Jahr beschlossen, dafür den Bebauungsplan der Freizeitanlage zu ändern.

Warum sorgte das Vorhaben jetzt für neue Diskussionen?

Weil der Beschluss zum Bebauungsplan jetzt aufgehoben und neu gefasst werden musste. „Es gab im Nachhinein noch Abstimmungen, die den Entwurf nicht genehmigungsfähig gemacht hätten“, sagte Wolfgang Tietze, Sachgebietsleiter im Bauamt. Also: neu abwägen, so der Rat der Behörden. „Der Abwägungsbeschluss ist Voraussetzung für einen neuen Entwurf, in den die Stellungnahmen einfließen und der erneut in die Auslage geht“, erläuterte Wolfgang Tietze das Prozedere.