Grünes Licht für Görlitzer Wohn-Projekt Investor Martin Schulz kann mit seinen Eigenheimen an der Landeskrone nun loslegen.

Martin Schulz ist Geschäftsführer der Görlitzer Immobilien-, Betriebs- und Service GmbH. © Nikolai Schmidt

Für die geplanten Eigenheime am Fuße der Landeskrone gibt es nun eine feste Grundlage. Der Stadtrat stimmte dem Vorhaben von Martin Schulz, Geschäftsführer der Görlitzer Immobilien-, Betriebs- und Service GmbH, am Donnerstag zu. Schulz freut sich darüber sehr, sind doch mehr als drei Jahre vergangen, seit er das Vorhaben anstieß. Aber hierfür einen Bebauungsplan zu erstellen, sei eine enorme Herausforderung gewesen, so Schulz. Für ihn bedeutete das neben der Zeitverzögerung auch zusätzliche Kosten, viele Gespräche mit dem Rathaus und auch Kompromisse. „Aber nun ist es endlich soweit, dass ich den Kaufinteressenten verbindliche Zusagen machen kann“, sagt Schulz, der sechs Grundstücke anbietet. Eine Teilfläche ist bereits verkauft, zwei weitere seien verbindlich reserviert. Martin Schulz hofft, alle Grundstücke in diesem Jahr verkaufen zu können.

Auch gibt es mit dem Stadtratsbeschluss nun Planungssicherheit für die Sanierung des früheren Kinderheimes an der Ecke Schlaurother Straße/Grenzweg – gleich neben den sechs Grundstücken. In dem Gebäude soll demnach bald altersgerechtes Wohnen möglich sein. Sobald sich ein passender Mieter findet, soll die Sanierung beginnen. „Da auch aus der Görlitzer Denkmalstiftung bereits Sicherungszuschüsse in das Gebäude geflossen sind, ist mir die schnellstmögliche Sanierung sehr wichtig, um den weiteren drastischen Verfall des Gebäudes abzuwenden“, so Schulz. Generell sei das Ziel, dass die Familien der entstehenden Einfamilienhäuser und die künftigen Bewohner nebenan zueinander finden – und die Generationen nah beieinander leben.

