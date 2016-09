Grünes Licht für Bergsteiger-Museum Für das binationale Projekt bewilligt die EU 1,5 Millionen Euro. Bad Schandau ergattert nur ein kleines Stück vom Kuchen.

Utensilien vergangener Jahre sind in der Ausstellung zum Bergsteigen in Bad Schandau zu bestaunen. © Marko Förster

Die Ausstellung zum Bergsteigen im Stadtmuseum von Bad Schandau wird neu gestaltet. Für ein gemeinsames Projekt mit dem Museum im tschechischen Turnov wurden im EU-Förderprogramm Interreg für die Grenzregion über 1,5 Millionen Euro bewilligt. Der mit Abstand größte Teil fließt nach Turnov, wo ein Gebäudeteil zu einem Bergsteigermuseum umgebaut und eine neue Ausstellung erstellt wird.

In Bad Schandau sind laut Stadtverwaltung Gesamtausgaben von 170 000 Euro vorgesehen. Dafür wird die bestehende Ausstellung über den Klettersport erweitert und zur Wanderausstellung umgewandelt. Im Gegenzug wird die Ausstellung aus Turnov auch in Bad Schandau gastieren. Die Europäische Union fördert das Projekt mit 85 Prozent der Ausgaben.

Das Förderprogramm Interreg V A läuft noch bis 2020, doch schon jetzt wurden in bestimmten Bereichen die Mittel ausgeschöpft. So werden laut sächsischem Umweltministerium für touristische Projekte sowie die Ausrüstung der Feuerwehr keine Anträge mehr angenommen. Seit Dezember letzten Jahres wurden 70 Projekte mit einem Fördervolumen von rund 87 Millionen Euro bewilligt. Weitere 70 Projektanträge warten noch auf die Entscheidung. Insgesamt stehen knapp 158 Millionen Euro zur Verfügung. Chancen auf eine Förderung bestehen laut sächsischem Umweltministerium vor allem noch in den Bereichen Naturschutz und Wasserwirtschaft sowie Bildung.

Anfangs wollte die Stadt Hohnstein Projektpartner werden. Denn auch die Burgstadt hatte Bestrebungen, ein Bergsteigermuseum einzurichten. Das allerdings nur im Zusammenhang mit einem Klettergarten. Zum einen gab es für den keine Genehmigung. Zum anderen hätte die Stadt auch Eigenmittel aufbringen müssen. Das erschien schwierig. Deshalb hatte man sich entschieden, das Projekt zurückzuziehen. Stattdessen wurde die Stadt Bad Schandau dafür gewonnen. (stn/sz/aw)

