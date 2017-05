Grüner Strom im Ebersbacher Kino Die Bürgerenergie Löbau-Zittau investiert 500 000 Euro in eine neue Solarstromanlage. Das Thema alternative Energie bringt sie jetzt auch auf die Leinwand.

Solarpanels auf großen Dachflächen wie diesem errichtet die Bürgerenergie Genossenschaft mit dem Geld ihrer Mitglieder. Sie profitieren dann vom verkauften Strom. © dpa

Ebersbach. Eine Zukunft ohne fossile Energieträger – das ist das große Ziel, dem sich Anhänger alternativer Energien verschrieben haben und diejenigen, die die Energiewende vorantreiben. Dazu zählen sich auch die Initiatoren der Bürgerenergie Genossenschaft Löbau-Zittau-Görlitz. Am Donnerstag laden sie Interessierte ein, sich über das Thema alternative Energien zu informieren. Dann findet im Filmtheater Ebersbach die Generalversammlung der Bürgerenergie-Genossenschaft statt, anschließend zeigt die Genossenschaft den Film „Power to change“ auf der Leinwand. Das ist ein Streifen in Kinofilm-Länge, der erneuerbare Energien thematisiert, berichtet Karl-Anton Erath von der Bürgerenergie. Es geht um den großen Aufbruch ohne fossile und atomare Energieträger, wird der Film beworben.

Dass sich immer mehr Menschen für alternative Energien interessieren, zeichne sich auch an der aktuellen Mitgliederzahl der Bürgerenergie-Genossenschaft ab, so Erath. Die Zahl ist seit dem Jahresbeginn 2017 auf 128 angestiegen. Allein im ersten Quartal dieses Jahres gewann die Genossenschaft 16 Mitglieder hinzu, berichtet Vorstandsmitglied Erath.

Das Prinzip der Bürgerenergie-Genossenschaft, die ihren Sitz am Standort der Volksbank Löbau-Zittau in Neugersdorf hat, funktioniert so: Mitglieder können mit Genossenschaftsanteilen ab 500 Euro den Bau von Photovoltaikanlagen unterstützen. Diese Anlagen errichtet die Bürgerenergie-Genossenschaft auf zumeist gemieteten, großen Dachflächen. Solche sind zum Beispiel bereits auf den Volksbankgebäuden in Neugersdorf und Löbau entstanden. Der dort erzeugte Solarstrom wird ins öffentliche Netz eingespeist. Von den Erlösen profitieren die Mitglieder der Genossenschaft bei der jährlichen Ausschüttung.

Insgesamt hat die Bürgerenergie seit ihrer Gründung im Herbst 2009 inzwischen 1,1 Millionen Euro in den Bau von Photovoltaik-Anlagen investiert, berichtet Vorstandmitglied Karl-Anton Erath. Derzeit ist gerade wieder eine neue Anlage im Bau, wie Erath informiert. Sie hat einen Kostenumfang von allein 500 000 Euro, beschreibt Erath das aktuelle Vorhaben. Die Anlage entsteht auf den Gebäuden einer Agrargenossenschaft in Bieberstein in der Nähe von Freiberg. In diesem Monat soll sie ans Netz gehen. „Das ist zwar etwas außerhalb der Region“, erklärt Karl-Anton Erath. Dem Ansinnen der Genossenschaft, alternative Energien in den Mittelpunkt zu rücken, tue das aber generell keinen Abbruch. Weitere Projekte seien außerdem in Vorbereitung, so Erath.

Die Bürgerenergie eG wurde im September 2009 gegründet. Informationen zur Mitgliedschaft gibt es in den Filialen der Volksbank Löbau-Zittau im Altkreisgebiet. Dort werden auch die Genossenschaftsanteile vermittelt, teilt die Bürgerenergie-Genossenschaft mit.

Genossenschaftsversammlung und Filmvorführung „Power to change“, 4. Mai, 18 Uhr, Filmtheater Ebersbach

www.buerger-energie-zittau-goerlitz.de

