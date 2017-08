Grüner Strom fürs Rödertal Der Anteil erneuerbarer Energien im Landkreis wächst stetig. Den Wandel spürt der Kunde im Portemonnaie.

Große Windräder sorgen auch bei Panschwitz-Kuckau für jede Menge „grünen" Strom. Im Landkreis Bautzen wird inzwischen ein Drittel des Stroms aus erneuerbaren Energien erzeugt. Den größten Anteil daran hat allerdings nicht die Windkraft, sondern die Solarenergie.



Sonne, Wind und Biomasse – von all dem gibt es im Landkreis Bautzen reichlich. Ein Schatz, der auch genutzt wird. Denn erneuerbare Energien spielen bei der Stromgewinnung in der Region eine immer größere Rolle. Inzwischen wird ein Drittel des im Kreis verbrauchten Stroms aus erneuerbareren Energien produziert. Und das, obwohl vor zwei Jahrzehnten „grüner“ Strom keinerlei Rolle spielte. Der Anteil soll sogar noch gesteigert werden. Deutlich gestiegen sind in den vergangenen zwei Jahrzehnten allerdings auch die Strompreise. Die Sächsische Zeitung erklärt die Licht- und Schattenseiten der Energiewende im Landkreis.

Wie viel „grüner“ Strom wird im Landkreis Bautzen produziert?

Die Zahlen sprechen für sich: Etwa ein Drittel des im Landkreis Bautzen verbrauchten Stroms wird durch erneuerbare Energie gewonnen. Seit der Jahrtausendwende haben zunächst die Windkraft, später die Biomasse und auch die Solarenergie massiv an Bedeutung gewonnen. Im Jahr 2014 waren im Kreis erstmals mehr als 600 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugt worden. Zum Vergleich: Ein Zwei-Personenhaushalt verbraucht 2 000 Kilowattstunden im Jahr.

Unter den erneuerbaren Energien haben Sonne, Wind und Biomasse bei der tatsächlich erzeugten Leistung inzwischen die größten Anteile. Mit 243 Millionen Kilowattstunden bringt die Sonne am meisten Strom, Windräder sorgen für weitere 193 Millionen Kilowattstunden. Biogas und Wasserkraft spielen indes kaum eine Rolle.

Bei der reinen Anzahl der installierten Anlagen stechen die Photovoltaikanlagen deutlich hervor. Kein Wunder, schließlich erzeugt ein einzelnes Windrad oder ein Biomassekraftwerk auch mehr Energie als ein paar Solarmodule auf dem Dach eines Eigenheims. Fast 100 Windräder drehen sich im Kreisgebiet – dagegen gibt es aber bereits über 3 000 Photovoltaikanlagen.

Was bringen Sonne, Wind und Biomasse für die Umwelt?

Windräder, Photovoltaikanlagen und auch Biomassekraftwerke stehen immer wieder im Fokus von Debatten. Tatsächlich konnte dadurch der klimaschädliche Ausstoß von Treibhausgas in den vergangenen Jahren drastisch reduziert werden. Die Emissionen bei der Energiegewinnung im Landkreis Bautzen haben sich in den vergangenen 25 Jahren um ein Viertel verringert. Treibhausgase gelten aus Sicht von Wissenschaftlern als hauptverantwortlich für die in den vergangenen Jahren beobachtete Erwärmung – auch in Ostsachsen.

Welche Ziele werden beim Ausbau der erneuerbaren Energien verfolgt?

Bei der Präsentation des neuesten Energieberichts im Landratsamt nannte die Beigeordnete Birgit Weber (parteilos) die Zahlen „erfreulich“ – und machte zugleich deutlich, dass da durchaus noch mehr geht. Bis 2020 soll der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromproduktion im Landkreis bei 43 Prozent liegen. Für Experten kein unrealistisches Ziel: „Ich gehe fest davon aus, dass wir das erreichen“, erklärt Jürgen Besold von der Energieagentur des Landkreises. Die gleiche Zielsetzung hat sich übrigens der Freistaat gesetzt, jedoch erst bis 2025. Nur zehn Jahre sollen es landesweit 60 Prozent erneuerbare Energien sein.

Wie lassen sich die gesetzten Ziele in der Region erreichen?

Beim Ausbau des „grünen“ Stroms setzen die Verantwortlichen weiterhin vor allem auf Sonne und Wind. Angesichts verschärfter Spielregeln zum Aufstellen von Windrädern wird die Zahl der Anlagen zwar absehbar nicht mehr groß steigen. Die Anlagen, die jetzt schon stehen, könnten aber aufgerüstet werden und somit künftig mehr Leistung liefern, sagt Jürgen Besold. Zugleich sieht der Experte bei der Sonnenenergie und der Speicherung des erzeugten Stroms in eigenen Batterien große Potenziale. Und Photovoltaikanlagen werden beim Häuslebauer mehr denn je nachgefragt. „Wir stellen seit diesem Jahr wieder eine verstärkte Nachfrage nach Solarstrom fest“, sagt Elektrikermeister Frank Scholze vom gleichnamigen Betrieb in Bautzen. Zwar winken den Käufern keine Gewinne mehr durchs Einspeisen des Stroms. Stattdessen werden aber kaum noch Solaranlagen ohne Speicher installiert.

Welche Herausforderungen bringt die Energiewende mit sich?

Das Ziel von 60 Prozent erneuerbarer Energien klingt gut – birgt aber Herausforderungen. Da geht es einerseits um die Verfügbarkeit des Stroms. Fachleute warnen vor einer sogenannten Dunkelflaute: Die kann etwa bei einer stabilen Hochdruckphase im Winter auftreten. Kein Wind und Schnee auf den Solaranlagen – schon nach wenigen Tagen helfen da auch Energiespeicher nicht weiter. Stattdessen bräuchte es beispielsweise Gaskraftwerke, die schnell hochgefahren werden können, um für die nötige Grundlast zu sorgen. Zugleich brauche es für bedarfs- und verbrauchsorientierte Verknüpfung von Erzeugung und Nachfrage „intelligente“ Stromnetze.

Wie sehr zahlt der Verbraucher mit für die Energiewende?

In den vergangenen 20 Jahren hat sich im Landkreis zwar der Anteil der erneuerbaren Energien um ein Drittel erhöht – die Preise für Strom aber auch um 50 Prozent. Der Anteil für die Beschaffung und den Vertrieb des Stroms ist in den vergangenen Jahren dabei sogar noch leicht zurückgegangen, wie Zahlen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft zeigen. Aber: Der Anteil an Abgaben, Umlagen und Steuern hat sich erhöht. Der macht inzwischen mehr als die Hälfte des Strompreises aus. Ein Kostentreiber dabei ist die Einspeisevergütung, die die Solaranlagen auf vielen Dächern mitfinanziert hat. Die ist aber inzwischen abgeschafft, die Verträge laufen aus. Dadurch könnten aus Sicht der Fachleute Stromkunden entlastet werden.

