Grüner Riese Im Garten von Familie Kleiner in Fördergersdorf blüht eine vier Meter große Yucca-Palme – dank Sackkarre.

Hier wächst es sich gut – aber nur den Sommer über. Jeden Winter wird die Yucca-Palme von Elfriede Kleiner wieder ins Haus geschoben. © Andreas Weihs

Die Luft hier bekommt ihr gut. Oder ist es der Boden? Es wird wohl das glückliche Händchen von Elfriede Kleiner sein, das die Yucca-Palme so wachsen lässt. Stattliche vier Meter misst die Pflanze im Garten der Fördergersdorferin. Damit nicht genug: „Dieses Jahr hat sie zum ersten Mal zwei Kronen und zwei große weiße Blüten“, erzählt die Rentnerin. Die Palme erweist sich als echtes Prachtexemplar, das über den Gartenzaun emporragt und schon von Weitem zu sehen ist.

Seit 29 Jahren steht die Pflanze, die sie einst von einem Gärtner bekam, nun schon im Garten von Elfriede Kleiner, anfangs noch in einem Blumentopf. Später pflanzten sie und ihr Mann die Palme in den Erdboden. Da die Palme natürlich nicht draußen überwintern kann, hat sich das Ehepaar Kleiner einen Trick einfallen lassen: Die Yucca-Palme wird jeden Herbst auf eine Sackkarre gehoben und in den Partyraum gehievt. „Dort überwintert sie liegend auf der Sackkarre, ohne Wasser zu bekommen“, erzählt die Seniorin. Im Frühjahr geschieht dann dieselbe Prozedur in Richtung frische Luft. „Dazu sind immer drei Mann notwendig“, sagt Elfriede Kleiner schmunzelnd.

zur Startseite