Grüner Pfeil wird Fall für die Politik CDU und FDP fordern eine andere Regelung vor dem Riesapark. Drei Vorschläge sollen geprüft werden.

Erst herrschte Unfall-, nun Staugefahr: Seit der Grüne Pfeil an der Kreuzung vor dem Riesapark abmontiert wurde, klagen Autofahrer und Anlieger gleichermaßen darüber. © Matthias Seifert

Die Diskussion um den abmontierten Grünen Pfeil an der Kreuzung vor dem Riesapark reißt nicht ab – und könnte demnächst auch den Stadtrat beschäftigen. Wie der stellvertretende Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes Christian Geschke am Freitag mitteilte, wollen CDU und FDP das Thema am 21. Juni auf die Agenda setzen. Ziel sei es demnach, die Verkehrsregelung an der Ampelkreuzung zu überarbeiten. Durch den Wegfall des Pfeils „wurde die Standzeit an der Kreuzung für Besucher des Riesaparks erhöht, sodass es vereinzelt zum Rückstau bis auf den Parkplatz am Riesapark kommt“, heißt es in einem entsprechenden Beschlussantrag. Demnach solle die Stadtverwaltung Alternativen überprüfen, um den Wegfall des Schildes zu kompensieren. „Vielleicht gelingt es uns, eine bessere Lösung zu finden, sodass der sonst so entspannte Familieneinkauf nicht mit einem Verkehrsstau zu Ende geht“, erklärt Stadtrat Steffen Krechlak (CDU) den Gedanken dahinter.

In ihrem Beschlussantrag listet die Fraktion gleich drei Alternativen auf, die die Verwaltung „unter Einbeziehung von Verkehrsexperten“ prüfen solle. Variante eins wäre demnach eine Anpassung der Ampelschaltung. Der Gedanke: Die Grünphase für die vom Riesapark kommenden Fahrzeuge müsste länger werden, um eine höhere Anzahl an Fahrzeugen abzuleiten und einen Rückstau zu verhindern. Ein Wunsch, den auch schon das Management des Einkaufszentrums geäußert hatte.

Variante zwei sähe eine Rückkehr des Grünen Pfeils für Rechtsabbieger vor – allerdings eines digitalen, „der den Verkehrsfluss unter Berücksichtigung der Ampelregelung steuert“. Die dritte und mit Sicherheit aufwendigste Alternative, die CDU und FDP prüfen lassen wollen, wäre der Bau eines Kreisverkehrs. Im Antrag heißt es abschließend, die drei Varianten unterschieden sich „wesentlich im Prüfumfang, Aufwand zur Realisierung und vor allem in der Höhe der notwendigen Investitionskosten“. Sie könnten jedoch Diskussionsgrundlage dafür sein, die Verkehrssituation an der Kreuzung zu verbessern.

Auch eine Rückkehr zum Grünen Pfeil möchte die CDU nicht völlig ausschließen. „Vielleicht bekommt der gute alte Blechpfeil ja doch noch eine Chance und geht als probates Mittel aus der Diskussion hervor“, heißt es in der Erklärung des Stadtverbands. Zumindest darauf sollten sich die Autofahrer in Riesa allerdings keine allzu großen Hoffnungen machen, wie Stadtsprecher Uwe Päsler erklärt: „Die Entscheidung über den Abbau hat die Verkehrsunfallkommission getroffen. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass der Grüne Pfeil zurückkommt. Dafür müsste das ganze Verfahren wieder von vorn losgehen.“ – Die Verwaltung werde den Antrag der CDU prüfen. „Die Frage ist, was technisch, räumlich und finanziell an dieser Kreuzung möglich ist“, so Päsler weiter. Schon jetzt mache man sich im Rathaus über diese Frage Gedanken.

Die Stadt hatte den Grünen Pfeil Ende April abmontieren lassen. Ziel war es, die Kreuzung vor dem Riesapark sicherer zu machen. Diese gilt als Unfallhäufungspunkt. Allein im Jahr 2015 hatte es dort zwölfmal gekracht. Fünf dieser Unfälle hatten nach Angaben der Verwaltung in Zusammenhang mit dem Grünen Pfeil gestanden. Die Unfallkommission, bestehend aus Vertretern der Unteren Verkehrsbehörde, der Polizei und der Stadt, hatte daraufhin entschieden, den Blechpfeil abzumontieren. Weil damit der Verkehr aus Richtung Einkaufszentrum langsamer abfließen kann, hatte die Maßnahme heftige Kritik von Anliegern, Autofahrern und der Riesaer Verkehrswacht ausgelöst.

