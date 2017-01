Grüner macht sich für Radweg stark Ende des Jahres soll mit dem Bau der acht Kilometer langen Strecke zwischen Waldheim und Geringswalde begonnen werden.

Wolfram Günther ist Landtagsabgeordneter Bündnis 90/Die Grünen. © privat

In die Debatte um den geplanten Radweg zwischen Waldheim und Rochlitz schaltet sich der Landtagsabgeordnete Wolfram Günther ein. Der Grüne plädiert für eine rasche Umsetzung des rund vier Millionen Euro teuren Vorhabens. „Damit endlich die nötigen Radwege an der Bundesstraße 175 und der Staatsstraßen 36 zwischen Waldheim und Rochlitz über Geringswalde durchgängig gebaut werden, braucht es noch viel politischen Druck“, so der Landtagsabgeordnete.

„Über die hohe Anzahl an Unfällen mit Radfahrern an der B 175 bin ich erschrocken. Das ist ein wesentlicher Grund, das Projekt zu beschleunigen“, sagt der 43-jährige Schwarzbacher. Er verweist auf eine Antwort des Wirtschaftsministeriums auf seine parlamentarische Anfrage in der Sache.

Daraus geht hervor, dass auf dem Streckenabschnitt zwischen Waldheim und Rochlitz seit 2005 mindestens ein Radfahrer pro Jahr zu Schaden kam. Im Jahr 2014 gab es zwischen Waldheim und Geringswalde sogar drei Unfälle. „Der tägliche Weg zwischen Arbeitsstätte und Wohnort sollte sicher sein, besonders der zur Schule“, so Günther. Er bezeichnet es als Herzensanliegen, die kleinen Städte der Region durch einen Radweg zu verbinden. Bereits 2014 wurde der Radweg in die Radverkehrskonzeption Sachsen aufgenommen und wurde in die Klasse A eingestuft. Das heißt, der Radwegbau hat höchste Priorität und muss spätestens bis 2025 umgesetzt werden.

Das sieht der Geringswalder Bürgermeister Thomas Arnold (parteilos) ebenfalls so. „Das Ziel muss sein, dass die Menschen gefahrloser von A nach B kommen“, sagt der Politiker, der für die Koordinierung zwischen Kommunen und Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) zuständig ist. „Sonst kommt niemand auf die Idee, von Geringswalde nach Hartha zu fahren.“ Insgesamt soll in den nächsten Jahren ein 20 Kilometer langer Radweg auf der früheren Bahntrasse entstehen.

Wenn alle Vorbereitungen reibungslos verlaufen, könnte es Ende 2017 mit dem ersten Bauabschnitt des Radweges zwischen Waldheim und Rochlitz losgehen. Das teilte die Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) Isabel Siebert auf Anfrage des DA mit.

Bei dem ersten Abschnitt handelt es sich um den 8,3 Kilometer langen Bereich zwischen Waldheim und Geringswalde. Der genehmigte Vorentwurf für den ersten Abschnitt lag bereits im Februar 2016 vor (DA berichtete).

In diesem Jahr wurde das Baurecht hergestellt. „Baurecht bedeutet in diesem Fall, dass wir voraussichtlich ohne Planfeststellungsverfahren auskommen“, sagte die Pressesprecherin. Das Lasuv kann das Baurecht in einfachen Fällen auch selbst herstellen, indem es die Zustimmung aller durch das Vorhaben Betroffenen einvernehmlich einholt.

Mit der Zustimmung kann eine Einordnung in das Bauprogramm 2017 erfolgen. Für die weiteren Bauabschnitte erfolgt gegenwärtig die Vorentwurfsbearbeitung. Der zweite Bauabschnitt ist ein recht kurzer. Es handelt sich um einen nur einen Kilometer langen Bereich in Geringswalde. „Der geplante Baubeginn ist in Abhängigkeit der naturschutzfachlich möglichen Bauzeiten für 2018 denkbar, da in diesem Bereich die Zauneidechse angesiedelt ist“, so Isabel Siebert. Für den dritten und vierten Bauabschnitt von Geringswalde nach Rochlitz werden zurzeit die Vorentwürfe bearbeitet.

„Aufgrund der ausgewiesenen europäischen FFH- und Vogelschutzgebiete im vierten Bauabschnitt ist mit Sonderuntersuchungen und längeren Planungszeiträumen zu rechnen. Deshalb kann hierfür seriös noch keine Aussage zu einer möglichen Terminkette für Baubeginne benannt werden“, so die Pressesprecherin.

Das Lasuv übernimmt die Planung, Finanzierung und Umsetzung des Projektes. Die Kommunen, die an der ehemaligen Bahnstrecke zwischen Waldheim und Rochlitz liegen, haben nach Aussage des Geringswalder Bürgermeisters Thomas Arnold alles dafür getan, damit der Radweg entstehen kann. Arnold ist für die Koordinierung zwischen den Kommunen und dem Lasuv zuständig. Die Städte und Gemeinden entlang der ehemaligen Bahnstrecke haben das Land gekauft und stellen einen Teil davon dem Lasuv für den Bau des Radweges zur Verfügung. Der Radweg von Waldheim nach Rochlitz soll zu einer Verbindung zwischen den beiden Radwanderwegen entlang der Zschopau und der Mulde werden. (FP/acr mit DA/je)

