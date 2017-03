Grünen-Politiker plädiert für Bahntrasse statt Radweg Kreisrat Thomas Pilz sieht in einer Zugverbindung zwischen Herrnhut und Niedercunnersdorf Chancen für die Region. Er hat deshalb eine konkrete Forderung.

Schon seit mehreren Jahren kursiert die jetzt vom Landkreis wieder aufgegriffene Idee, auf der 1998 eingestellten Bahnstrecke von Oderwitz über Herrnhut nach Niedercunnersdorf einen Radweg zu bauen. Wie die SZ berichtete, stoßen diese Überlegungen nicht auf ungeteilte Zustimmung bei Bürgermeistern und Gemeinderäten. „Ich kann die Bedenken zum Erhalt und Betrieb eines Fahrradweges auf einer ehemaligen Bahnstrecke mit aufwendigen Brückenbauwerken verstehen“, sagt dazu Thomas Pilz, Vorsitzender der Bündnis 90/Grüne im Kreistag und Sprecher des Kreisverbandes. „Auf eine Bahnstrecke gehört die Eisenbahn und keine Fahrradfahrer. Eine Bahnstrecke ist für den Eisenbahnverkehr konzipiert.“ Er begrüße es sehr, dass sich aus den Gemeinden der Wunsch regt, über die Wiederaufnahme eines Zugverkehrs auf dieser Trasse nachzudenken, so der Grünen-Politiker. Die Bahnstrecke Oderwitz – Löbau sei seinerzeit als Hauptstrecke konzipiert worden und verband die Städte Liberec (Reichenberg) – Zittau mit Löbau – Bautzen bis nach Dresden.

Zwar musste damals in Löbau Richtung Dresden umgestiegen, erinnert sich Pilz. „Jedoch könnte man heute durch eine Flügelung mit der Strecke Görlitz – Dresden Fahrzeiten von Zittau nach Dresden über Herrnhut/Löbau von 60 Minuten erreichen. Wenn wir heute für die Attraktivität des ländlichen Raumes kämpfen, können wir hier konkret werden.“

Grünen-Sprecher Thomas Pilz spricht sich dafür aus, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben, ob und wie denn die Wiederinbetriebnahme dieser traditionellen Hauptverbindung von Zittau nach Dresden über Herrnhut, Löbau, Bautzen möglich wäre. „Mit einer Stunde Fahrzeit im Stundentakt hätten wir den von vielen gewünschten schnellen Bahnanschluss an die Landeshauptstadt“, gibt er zu bedenken. Pilz ist sicher, dass eine solche Studie weitere Potenziale zutage bringt, die eine solche Zugstrecke hätte. So könnte zum Beispiel der überregionale Güterverkehr profitieren. (SZ)

