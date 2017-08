Grünen-Patenschaft für Buche an Eisarena Die Landtagsfraktion der Partei trifft sich derzeit in Weißwasser zur Klausur.

Oberbürgermeister Torsten Pötzsch (Klartext, rechts) überreichte am Donnerstag die Urkunde an Franziska Schubert. © Joachim Rehle

Weißwasser. Nichts selbstverständlicher als das: Im Rahmen ihrer zweitägigen Klausurtagung in Weißwasser übernahmen die Mitglieder der Grünen-Landtagsfraktion eine Patenschaft für eine Säulenbuche an der Eisarena Weißwasser. Oberbürgermeister Torsten Pötzsch überreichte die Urkunde an die Oberlausitzer Abgeordnete Franziska Schubert. Die Pflanz- und Patenaktion läuft bereits seit einiger Zeit. Der „Grünen-Baum“ ist bereits der zehnte seiner Art. Auf dass die Eisarena grün werde – zumindest außen! (szo)

