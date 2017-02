Grünen-Bundespolitiker fordert Behördenhandeln an der Glaubitzer B 98 Stephan Kühn hatte jüngst mit Äußerungen zur Umgehung für Aufsehen gesorgt. Jetzt meldet er sich wegen Unfällen zu Wort.

Berichte über gehäufte Unfälle an der Bundesstraße 98 in Glaubitz haben den sächsischen Bundestagsabgeordneten Stephan Kühn auf den Plan gerufen. „Glaubitz braucht jetzt eine Lösung für die Sicherheits- und Lärmprobleme entlang der B 98“, teilte der Grünen-Politiker mit. Es reiche nicht aus, nur auf eine Ortsumfahrung zu setzen, „die frühestens in 10 Jahren gebaut wird“, erklärte er, nachdem am Dienstag zum dritten Mal binnen weniger Monate ein Auto in den Vorgarten einer Glaubitzer Familie gefahren war (SZ berichtete).

Kühn bringt auch einen Vorschlag für mehr Sicherheit: Damit die Unfallstelle in der scharfen Kurve aus Richtung Großenhain entschärft werde, sei eine Versetzung des Ortseingangsschilds dringend angebracht. „Um den Lärm und die Trennwirkung der Straße im eng bebauten Dorfkern zu reduzieren, sollte der bestehende Tempo-30-Abschnitt für alle Fahrzeuge, und nicht nur für Lkws gelten.“ An den beiden Ortseinfahrten ließen sich zudem sogenannte Fahrbahnverschwenkungen einbauen, die die Einhaltung des Tempolimits gewährleisten.

Der Grüne plädiert auch dafür, dass das Meißner Landratsamt als zuständige Behörde entschiedener durchgreift: „Es ist inakzeptabel, dass das Landratsamt erst handeln will, wenn ein Unfallschwerpunkt besteht.“

„Landkreis hat Spielräume“

Die Verkehrsbehörde des Landkreises habe „durchaus einen Handlungsspielraum, um auch präventiv Maßnahmen zu ergreifen“, so Kühn. „Es kann nicht in der Verantwortung der Anwohner liegen, sich mit privat finanzierten Betonbarrieren vor den Gefahren durch zu schnell fahrende Autos zu schützen.“

Grünen-Politiker Kühn hatte im November vorigen Jahres die im Bundesverkehrswegeplan als vordringlich eingestufte Glaubitzer B-98-Umfahrung als eine der „10 überflüssigsten Straßenprojekte in Sachsen“ bezeichnet und das unter anderem an „vergleichsweise geringer“ Verkehrsbelastung festgemacht.

In Glaubitz, aber auch darüber hinaus war der Dresdner mit seiner Meinung auf teils heftige Ablehnung gestoßen. Zu den Kritikern gehörte auch der Glaubitzer Gemeindechef Lutz Thiemig (parteilos). Thiemig und Kühn trafen Anfang des Jahres zu einem Vor-Ort-Gespräch in Glaubitz zusammen. „Hier gibt es Defizite, was die Verkehrssicherheit betrifft“, hatte Grünen-Politiker Kühn noch während des Treffens in Glaubitz eingeräumt und seine Hilfe angeboten. (SZ)

