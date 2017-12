Grüne wollen bessere Integration

Damit können die Grünen mit bespiel vorangehen. Sollen ihre Kinder an Schulen mit hohen Migrantenanteil schicken. Nein das macht man nicht, man bleibt in seiner Walldorfschule unter sich. Integration ist völlig in Ordnung und wichtig, sofern man auch das Land und die Leute akzeptiert und respektiert in den sie Asyl bekommen. Doch es scheint bei einigen nicht der Fall zu sein, zu unterschiedlich sind die Kulturen und bei manchen versperrt auch das Religiöse den Weg des miteinander. Man kann fordern wie man will, besonders die Grünen, welche zu größten Teil Vorstellungen haben die nicht Praxistauglich sind, weil es manchmal an Naivität übersteigt. Wenn das Wahlklientel Flüchtlinge in ihre hippen Stadtteile aufnehmen, dann können diese mal auch was fordern. Und ich meinte alle nicht nur die lieben netten dankbaren. Integration ist keine Einbahnstraße es ist ein geben und nehmen und natürlich auf beiden Seiten auf Augenhöhe.