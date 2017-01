Grüne Woche ohne Sachsenobst Das Unternehmen verzichtet auf eine Teilnahme. Es bringe weder dem Verbraucher noch der Firma etwas, meint der Vorstand.

Die Obstland Dürrweitzschen AG verzichtet in diesem Jahr auf die Teilnahme an der Internationalen Grünen Woche (IGW) in Berlin. Das sagte Vorstand Gerd Kalbitz. Das habe vor allem zwei Gründe: die Besucher und den Vertrieb der Produkte der Marke Sachsenobst.

„Rund die Hälfte der Messebesucher kommt aus dem Raum Berlin/Brandenburg.“ Die Sachsenobst-Säfte würden aber nur regional vermarktet und verkauft. „Es nützt nichts, hinzugehen und unsere Produkte zu präsentieren, wenn sie die Kunden dann in den Läden gar nicht kaufen können“, erklärte Kalbitz.

Die Kelterei Sachsenobst war Anfang 2015 eine von zwei Teilnehmern aus der Region, die den Weg zur Berliner Messe angetreten hatten. An ihrem Stand hatten die Kelterei-Mitarbeiter den Besuchern den Weg vom Apfel zum Saft in der Flasche erklärt und sie zum Verkosten eingeladen. Im Gepäck hatten sie Säfte, Nektare, aber auch Wein. Auch die Obstland Dürrweitzschen AG war mir einem eigenen Stand vertreten.

Das Unternehmen wird dennoch indirekt zu finden sein – nämlich durch den Tourismusverband Sächsisches Burgen- und Heideland. Der Schwerpunkt des Verbandes liege dabei auf Tourismus und Kulinarik. So werde beispielsweise für Reisen ins Obstland geworben, bei denen die Produktionshallen besichtigt, die Obstbäume während der Blüte besucht und die Produkte des Unternehmens verkostet werden können. Zwischen der Obstland AG und dem Tourismusverband gibt es bereits seit mehreren Jahren eine Kooperation. So liege auf verschiedenen Fachmessen für Ernährungswirtschaft der Katalog „Reisen ins Obstland“ aus.

Insgesamt fahren 34 Aussteller aus Sachsen zur Grünen Woche. Diese beginnt am Freitag und ist bis Sonntag, 29. Januar, geöffnet. (DA/sol mit mf)

