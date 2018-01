Grüne Welle unter Kontrolle Seit März gibt es auf der S172 in Heidenau eine neue Ampelschaltung. Die sorgt für freie Fahrt.

Freie Fahrt dank grüner Welle auf der S172 in Heidenau. © Karl-Ludwig Oberthür

Heidenau. Es rollt durch Heidenau, jedenfalls meistens. Im März war die Grüne Welle auf der S172 freigeschalten worden, kurz danach gab es noch einmal eine Optimierung. Seither funktioniert die stauvermeidende Ampelschaltung, informiert das Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Grüne Welle bedeute allerdings nicht, dass Kraftfahrer vor allem in Stoßzeiten des Berufsverkehrs nicht auch mal Rot sehen.

Bei regelmäßigen Verkehrsschauen wird dem Landesamt zufolge die Technik kontrolliert. Bisher gab es keine Ausfälle oder größeren Probleme.

An diesen Schauen nehmen auch das Landratsamt und die Polizei teil. Unfälle sind kaum mehr passiert. Dass an der Star-Tankstelle immer mal nach links in Richtung Dresden abgebogen wird, hat nichts mit der Ampelschaltung zu tun. Hier fordert die Stadt nach wie vor, den vor Jahren entfernten Überfahrschutz wieder anzubringen und hofft, dass dies eines Tages gemacht wird.

Auch die Grüne Welle war ein Wunsch und eine Forderung nicht nur der Kraftfahrer. Auch die Stadt Heidenau hatte sich immer wieder dafür eingesetzt. Weitere Veränderungen wie die Linksabbiegespur und -ampel an der Erlichtmühlenkreuzung aus Richtung Pirna sorgen ebenfalls für einen flüssigeren Verkehr auf der Durchgangsstraße. (SZ/sab)

