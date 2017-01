Grüne Welle ab Ende Februar In Heidenau werden die letzten Vorbereitungen für das Umrüsten der Anlagen getroffen.

Die grüne Welle soll den Verkehr auf der S 172 durch Heidenau flüssiger werden lassen. © Karl-Ludwig Oberthür

An der Real-Kreuzung wurde im Dezember begonnen, nun soll es an den anderen Heidenauer Kreuzungen entlang der S 172 weitergehen. Sie sollen technisch umgerüstet werden, um die grüne Welle zu ermöglichen. Ende Februar soll das fertig sein, was die Fachleute Optimierung des Verkehrsablaufes nennen und was Kraftfahrer einfach nur freuen wird.

Detektoren, Erfassungskameras, detaillierte Sperrvarianten und Abläufe für die betroffenen Fahrbahnabschnitte und Knotenpunkte sollen die Durchfahrt ohne Rot an jeder Ampel ermöglichen.

Am kommenden Mittwoch findet dazu eine weitere Abstimmung statt, teilt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mit. Beteiligt sind unter anderem das Landratsamt und die Baufirma. Die Einschränkungen während der Bauarbeiten sollen für den Verkehr so gering wie möglich gehalten werden, heißt es. So soll es keine Vollsperrungen geben. (SZ/sab)

zur Startseite