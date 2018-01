Grüne warnen vor Neonazi-Fest in Ostritz Ist die verbotene „Blood and Honour“-Bewegung beim Treffen an der Neiße im April dabei?

An der Organisation des „Schild und Schwert“-Festivals in Ostritz sind nach Überzeugung des Grünen-Politikers Valentin Lippmann auch verbotene Neonazi-Gruppen beteiligt. © PR

Görlitz/Zittau. An der Organisation des „Schild und Schwert“-Festivals in Ostritz sind nach Überzeugung des Grünen-Politikers Valentin Lippmann auch verbotene Neonazi-Gruppen beteiligt. Dem Innenministerium in Dresden sei das bekannt, sagt der innenpolitische Sprecher seiner Fraktion im Sächsischen Landtag. Er bezieht sich dabei auf eine „kleine Anfrage“ im Landtag. Vor allem warnt Lippmann davor, dass erheblich mehr Menschen an dem Festival in Ostritz teilnehmen werden als von den Veranstaltern benannt. Offiziell erwarten die Organisatoren 750 Teilnehmer, die der nationalsozialistischen Ideologie nahestehen. Lippmann verweist auf ein entsprechendes Neonazi-Treffen im vorigen Jahr im thüringischen Themar. Dort hätten sich 6 000 zu einem Open-Air-Festival versammelt. Dementsprechend müsse das Sicherheitskonzept der Polizei angepasst werden, so Lippmann. Der Grünen-Politiker fordert auch, die Möglichkeiten für ein Verbot des Festivals zu prüfen, das vom 20. bis zum 22. April auf einem Privatgrundstück direkt an der Neiße stattfinden soll. (SZ)

zur Startseite