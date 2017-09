Grüne unterstützen Petition gegen Globus-Markt

Binnen weniger Stunden hatte die Initiative „Wohnen am Leipziger Bahnhof“ 100 Unterschriften zusammen. Auch der Stadtvorstand der Grünen unterstützt die Petition gegen die Errichtung eines Globus-Markts in der Leipziger Vorstadt. Bereits im Juni hatte die Fraktion im Stadtrat gefordert, den Bebauungsplan, der eine Ansiedlung des Handelsriesen vorsieht, aufzuheben. Auch die SPD stimmte zu, eine Mehrheit gab es aber nicht. Nun fordert die Bürgerinitiative genau dies in ihrer Petition. Die kann noch bis zum 23. Oktober unterzeichnet werden. (SZ/sag)

www.wohnen-am-leipziger-bahnhof.de

