Grüne unterstützen Hanke Der Kreisvorstand der Grünen gibt eine Wahlempfehlung für Sonntag. Auch andere Parteien setzen auf den amtierenden Pirnaer OB.

Bündnis 90/Grüne im Landkreis rufen die Pirnaer dazu auf, bei der Oberbürgermeisterwahl am Sonntag Amtsinhaber Klaus-Peter Hanke (parteilos) zu unterstützen. Das teilte der Kreisvorstand der Grünen am Mittwochabend mit. „Pirna hat sich seit 2009 in die aus unserer Sicht richtige Richtung entwickelt“, sagt Hannes Merz vom Kreisvorstand der Bündnisgrünen. Der überarbeitete Verkehrsentwicklungsplan setzte die richtigen Schwerpunkte hin zu einer stärkeren Rolle von Fuß- und Radverkehr, Pirna habe als erste Stadt in der Region einen Klimaschutzmanager, zudem seien wichtige Schul- und Kita-Bauvorhaben fertiggestellt oder auf den Weg gebracht.

Der amtierende Oberbürgermeister habe viel dazu beigetragen, dass sich der Ruf Pirnas verbessert habe, so die Grünen. So habe sein entschlossenes Handeln bei der Aufnahme von Flüchtlingen dem OB viel Respekt eingebracht. Die bündnisgrüne Stadträtin Franziska Kuhne bewertet auch den Umgang von Hanke mit dem Stadtrat positiv. „Gerade bei umstrittenen Themen gab es immer eine faire und aufgeschlossene Zusammenarbeit.“

Zuvor hatten bereits die Stadtverbände von Linken und SPD ihre Wähler aufgerufen, Klaus-Peter Hanke zu unterstützen. Der Amtsinhaber tritt bei der Oberbürgermeisterwahl am Sonntag gegen zwei Herausforderer an: den Restaurator Tim Lochner (parteilos) und die Unternehmerin Ina Hütter (CDU). (SZ/ce)

