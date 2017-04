Grüne Temperaturwächter Grundschüler aus See sind als Energiefüchse aktiv. Sie haben ihre Schule im Visier.

Janek, Noell, Saskia und Fabien (von links) sind vier von insgesamt 15 Energiefüchsen der Grundschule See. Zusammen mit ihren Klassenkameraden aus der Vierten besuchten sie im Rahmen des Sachsen-Projektes „Energiefüchse“ die Biogas-Anlage der Firma Pure Power in Sproitz. © andré schulze

Niesky. An ihren grünen T-Shirts sind sie schnell zu erkennen: die Energiefüchse der Grundschule in See. Am Mittwoch konkurrierte das Hellgrün mit dem Dunkelgrün der Behälter der Biogasanlage in Sproitz. Fünf der insgesamt 15 Mädchen und Jungs schauten sich als 4. Klasse an, wie aus pflanzlichen Rohstoffen Wärme erzeugt wird und wie damit die Häuser in See beheizt werden. Dazu waren sie Gast bei der Pure Power GmbH und wurden von Betriebsleiter Frank Mitschke durch die Anlage geführt.

Ökologisch wird in diesem Unternehmen der Heim-Gruppe nicht nur Energie erzeugt, sondern auch der Rasen gepflegt. Und so fanden die Ziegen und Schafe auf dem Betriebsgelände die gleiche Aufmerksamkeit wie die Technik zum Erzeugen von Biogas. Bei dem Rundgang mit dabei war auch Schulleiterin Steffi Miethe. Auf ihre Initiative hin wurden die Energiefüchse ins Leben gerufen und Schüler aus den Klassen zwei bis vier dafür gewonnen.

„Seit diesem Schuljahr haben wir die Energiefüchse als Projekt an unserer Schule und werden es drei Jahre durchführen“, sagt die Schulleiterin. Vorwiegend an ihrer Schule sind die Mädchen und Jungen aktiv. Mit eingebunden ist dabei ihr Hausmeister Thomas Heinze. Denn die Energiefüchse haben ein wachsames Auge auf den Energieverbrauch an ihrer Schule. Katja Wolfram berichtet, dass dazu in allen Klassenräumen Messgeräte für die Temperatur und die Luftqualität aufgestellt werden und die Messungen zusammen mit dem Hausmeister die Schüler auswerten. Im Winter ist eine Wärmebildaufnahme des Schulhauses geplant um zu sehen, wo Wärme unkontrolliert entweicht.

Fachliche Hilfe bekommen die Grundschüler dabei von Roland Michler. Er ist freiberuflicher Energieberater und auch für die Stadt Niesky zuständig. Denn das Projet der Seer ist ein Baustein in den Aktivitäten für einen besseren Klimaschutz der Stadt Niesky. Seit 2006 beteiligt sich Niesky am European Energy Award, den sie bereits dreimal gewinnen konnte. 2015 kam der Aufbau eines kommunalen Energiemanagements dazu, in das die Stadtwerke Niesky integriert sind. Schließlich entschloss sich die Stadtverwaltung, dass Energiesparen auch ein Thema für Kinder ist und bewarb sich um das Projekt „Energiefüchse“, das an der Seer Schule umgesetzt wird. Neben Herrn Michler unterstützen zwei Berliner Dienstleister dieses Vorhaben in den Bereichen Pädagogik und Technik sowie die Sächsische Energieagentur (Saena) als Initiator des Ganzen.

Die Energiefüchse wirken an vier sächsischen Schulen. In Ostsachsen ist es neben See das Gymnasium in Hoyerswerda. Alle vier Schulen haben den Auftrag von der Saena bekommen, herauszufinden, wie zwischen Technik, Gebäudemanagement und Gebäudenutzern die Energieeffizienz verbessert werden kann. Laut Saena sollen in diesen drei Jahren zunächst Erfahrungen gesammelt werden, um künftig dieses Projekt auf andere Schulen im Freistaat erweitern zu können.

