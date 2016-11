Grüne rücken von Prohliser Gymnasium ab

Zu wenig Bedarf. Mit dieser Begründung lehnt Dresdens Bildungsbürgermeister Peters Lames (SPD) ein allgemeinbildendes Gymnasium in Prohlis ab und will an der Boxberger Straße stattdessen ein berufliches Gymnasium ansiedeln – entgegen eines anderslautenden Stadtratsbeschlusses. Zustimmung erhält er nun von den Grünen. „Eine gymnasiale Oberstufe an einem Beruflichen Schulzentrum kann für Schüler eine große Chance darstellen“, sagt Ortsbeirätin Julia Günther. „Obgleich ich es sehr bedauere, dass der Schulnetzplan für Prohlis zurzeit kein allgemeinbildendes Gymnasium vorsieht, kann ich mich vor den glaubhaft dargelegten zu geringen Schülerzahlen nicht verschließen.“

Noch im Februar hatten die Grünen bekräftigt, an einem reinen Gymnasium in Prohlis festzuhalten. Bevor das Berufliche Schulzentrum 2020 nach Prohlis zieht, soll das Schulhaus saniert werden. Der neue Schulnetzplan ist allerdings noch nicht vom Stadtrat beschlossen worden. (SZ/sr)

