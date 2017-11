Grüne rechnen mit Siemens-Schließung Das erklärt der Bundestagsabgeordnete Stephan Kühn. Grundlage sei ein Antwortschreiben von Siemens-Chef Joe Kaeser zum Görlitzer Standort.

Demonstration gegen die Schliessung des Siemens-Werkes in Görlitz. © Nikolai Schmidt

Nach Ansicht des bündnisgrünen Bundestagsabgeordneten Stephan Kühn muss mit dem Schlimmsten für das Görlitzer Siemens-Werk gerechnet werden, also mit der Schließung des Standortes. Der Politiker hatte an Siemens-Chef Joe Kaeser geschrieben.

In seiner Antwort, so erklären die Grünen am Donnerstagmorgen, gehe der Siemens-Vorstand in keiner Weise auf die Argumente für einen Erhalt des Siemenswerkes in Görlitz ein. Ohne Differenzierung zwischen den Standorten und den Produkten der „Power & Gas“ Sparte werden die anstehenden Umstrukturierungen mit der geänderten Marktlage begründet.

„Dabei lässt die Ankündigung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in anderen Siemenswerken eine Perspektive anbieten zu wollen, schlimmstes für den Görlitzer Standort befürchten“, heißt es in der Pressemitteilung. Im Moment tagt der Wirtschaftsausschuss von Siemens, wo die Arbeitnehmerseite erstmals Details zum Sparprogramm in der Kraftwerkssparte von Siemens erfahren soll. Nach Medienberichten sind 3 000 bis 4 000 Arbeitsplätze betroffen, zahlreiche Standorte sollen geschlossen werden, darunter auch das Görlitzer Werk.

