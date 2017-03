Grüne Pfeile vergessen? Die neuen Lichtsignalanlagen an der S 36 stehen teilweise schon. Noch fehlt aber etwas.

Christian Hofmann aus Waldheim findet den Grünen Pfeil an Ampelanlagen gut. „Der Verkehr läuft dadurch flüssiger“, sagt er. An der Kreuzung Waldstraße/Mendener Weg vermisst er aus Richtung Baumarkt den Grünen Pfeil aber noch. Der war vor der Erneuerung der Anlage noch da, ist sich der Waldheimer sicher. Der DA fragte beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) nach. „Die Grünen Pfeile sind nicht entfallen, sie werden in den kommenden Tagen noch montiert“, gibt Pressesprecherin Isabel Siebert Auskunft.

Das Amt lässt derzeit an den Knotenpunkten Harthaer Straße/Waldstraße (Kaufland) und Waldstraße/Mendener Weg die technischen Ausrüstungen und teilweise auch die Masten erneuern. Dabei werden energiesparende, lichtstarke LED-Signalgeber eingesetzt. Die Arbeiten sollen am 24. März abgeschlossen sein. (DA/fk/eg)

