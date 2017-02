Grüne nominieren Direktkandidatin Die Freitalerin Ines Kummer tritt bei der Bundestagswahl für Bündnis 90/Die Grünen im Kampf um das Direktmandat an.

Ines Kummer wurde von den Grünen als Bundestagskandidatin nominiert – ein neues Feld für die Kommunalpolitikerin. © Daniel Förster

Am Sonnabend hat sich der Grünen-Kreisverband entschieden. Er schickt Ines Kummer ins Rennen um die Erststimmen und damit um das Direktmandat im Landkreis bei der Bundestagswahl am 24. September. Die 54-jährige Freitalerin ist seit 2008 Vorsitzende des Grünen-Kreisverbandes. Seit 2015 sitzt sie auch im Freitaler Stadtrat.

Aus ihrer Sicht sei es eine richtungsweisende Wahl. „Selten war ein Eintreten für unsere Demokratie so wichtig wie heute“, erklärte sie in ihrer Bewerbungsrede. Als Antworten auf die wichtigsten Fragen unserer Zeit nennt sie: Unantastbarkeit der Menschenwürde, Freiheit, Leben in einer modernen und weltoffenen Gesellschaft, Gerechtigkeit und Klimaschutz, gutes Essen zu fairen Preisen. Hauptberuflich arbeitet Kummer im Pirnaer Bürgerbüro der Landtagsabgeordneten Katja Meier.

Neben Ines Kummer streiten um das Direktmandat zudem die beiden Bundestagsabgeordneten Klaus Brähmig (CDU) und André Hahn (Linke), die AfD-Bundesvorsitzende Frauke Petry sowie Klaus Wolframm (SPD), Lothar Brandau (FDP) und Ilja Strehle (Die Partei). Die NPD wird nach eigenem Bekunden keinen Direktkandidaten im Landkreis ins Rennen schicken. (SZ)

