Grüne nehmen Kurs auf Opposition Es hätte ein Parteitag des Aufbruchs werden sollen. Auf nach Jamaika. Aber daraus wurde nichts. Für die Grünen ist das schwer zu verdauen.

Die Grünen feiern ihre Jamaika-Verhandlungserfolge. Was daraus angesichts der schwierigen Regierungsbildung werden soll und wie man sich personell für die Zukunft aufstellt, darüber herrschte Ratlosigkeit. © dpa

„Wir wollen, dass in diesen vier Jahren jede Biene und jeder Schmetterling und jeder Vogel in diesem Land weiß: Wir werden uns weiter für sie einsetzen!“ Mit diesen Worten hat Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt die Grünen auf vier weitere Jahre in der Opposition eingestimmt. Nach dem Scheitern der Jamaika-Gespräche ging die Partei auf ihrem Parteitag am Samstag in Berlin zudem auf Konfrontationskurs vor allem zur FDP. Zumindest hielt sie sich aber die Möglichkeit einer schwarz-grünen Minderheitsregierung offen. Einen Antrag, der die Beteiligung an einer unionsgeführten Regierung ohne eigene Mehrheit ausgeschlossen hätte, lehnte die große Mehrheit der 800 Delegierten ab. Kritik an den Kompromissen bei den Sondierungen mit Union und FDP gab es nur vereinzelt.

Parteichef Cem Özdemir betonte, bei einer neuerlichen Großen Koalition von Union und SPD müssten die Grünen für Klimaschutz, Menschlichkeit, Europa und Weltoffenheit einstehen. Im Parlament drohe ein Überbietungswettbewerb des Populismus von links und rechts. „Da wird es ganz zentral auf uns ankommen“, rief er den Delegierten zu. Für die Grünen müsse gelten: „Erst das Land, dann die Partei“, betonte Özdemir.

Der Parteitag sollte eigentlich darüber entscheiden, ob die Grünen auf Basis der Sondierungsergebnisse mit Union und FDP Koalitionsverhandlungen aufnehmen. Für das Scheitern machten Özdemir und andere Spitzen-Grüne vor allem die FDP verantwortlich. Deren Ausstieg aus den Gesprächen sei nicht inhaltlich, sondern taktisch begründet gewesen.

„Christian Lindner ging es um Christian Lindner“, sagte Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt über den FDP-Chef. Ex-Umweltminister Jürgen Trittin nannte die FDP eine „rechte bürgerliche Protestpartei“. Auch andere Grüne warnten vor einem Rechtsruck der FDP.

Im Fall einer neuen Großen Koalition beanspruchte Trittin für seine Partei eine Führungsrolle auf der Oppositionsbank. „Dann sind wir nicht Regierung im Wartestand. Wir beanspruchen die politische Oppositionsführerschaft in diesem Lande.“ Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter sagte: „Wir sind die letzte handlungsfähige progressive linke Partei, die es in diesem Land gibt.“ Die Grünen müssten bei den nächsten Wahlen „so stark sein, dass niemand mehr an uns vorbeikommt“. (dpa)

