Grüne mahnen zur Geschlossenheit gegen Rechts Die Kooperation mit Linken und SPD habe Dresden positiv verändert. Nun gelte es, zusammen zu halten.

Eine neue Wohnungsbaugesellschaft, 15 Prozent Sozialwohnungen, die privaten Investoren „abgerungen“ wurden – das Thema Wohnen ist für Grünen-Fraktionschef Thomas Löser nur ein Erfolg der Politik von Linken, Grünen und SPD. Drei Jahre agiert die Mehrheit mittlerweile im Stadtrat und habe vieles vorzuweisen. „Dresden ist grüner, sozialer, kulturell vielfältiger und demokratischer geworden“, so Lösers Co-Vorsitzende Christiane Filius-Jehne.

Die Grünen zogen jetzt, kurz vor ihrem Parteitag am Wochenende eine Zwischenbilanz. 600 000 Euro pro Jahr für Baumschutz, viele Neupflanzungen, eine Variante für die Königsbrücker Straße, die für Anwohner verträglich sein soll, Schulsanierungen, ein erweitertes Sozialticket, mehr Geld für Jugendhilfe, die Eröffnung von Kulturpalast und Kraftwerk Mitte, Integration von Flüchtlingen und vieles mehr.

All das listen die Grünen als Erfolge der Mehrheit auf. Aber es gab auch immer wieder Spannungen bis zum offenen Streit unter den Politikern. Zuletzt hatte ein SPD-Stadtrat die Kooperation gar für beendet erklärt, wegen eines Streits um die Höhe der Bettensteuer. „Einfach ist es nie“, so Filius-Jehne. Sie sehe aber die Erfüllung der gemeinsamen Ziele im Vordergrund. „Ich bin froh, dass wir noch zwei Jahre vor uns haben. Gerade nach der Bundestagswahl und des Rechtspopulismus überall – vor allem in Sachsen.“ In Dresden könne die Mehrheit aber weiter gestalten. „Deshalb sollten wir vorsichtig mit dem Wort Kooperationsbruch umgehen“, mahnt sei. „Bei einem steigenden Rechtsruck ist eine gemeinsame Linie umso wichtiger.“

Schließlich sei aus dem gemeinsamen Programm noch einiges umzusetzen. Ganz oben steht für die Grünen die direkte Wahl von Ortsbeiräten und ein eigener Etat für diese, um die Stadtteile zu stärken und demokratischer zu machen. „Und wir wollen Globus am Alten Leipziger Bahnhof verhindern“, so Löser. Am liebsten würden die Grünen die Kooperation auch nach der Wahl 2019 weiterführen. (SZ/awe)

