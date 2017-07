Grüne kritisieren Verkehrskonzept Obwohl der Zittauer Stadtrat das Papier erst kürzlich beschlossen hat, gibt es schon Änderungsbedarf.

So könnte ein Radfahrstreifen auf dem Stadtring aussehen. Ob dafür auf der Fahrbahn genügend Platz ist oder die Radspur besser auf dem derzeitigen Fußweg eingerichtet wird, müssen Verkehrsplaner klären. © Matthias Weber

Es hört sich verrückt an: Würde der Fahrzeugverkehr auf dem Stadtring andersherum fahren, würde das die Sicherheit erhöhen. Das behauptet Stadtrat Matthias Böhm (Bündnis 90/Grüne) und erklärt es so: Weil alle Bushaltestellen am Stadtring auf der dem Stadtzentrum abgewandten Seite liegen, müssen Fahrgäste, die ins Zentrum wollen, den Stadtring überqueren. Da es zu wenige sichere Fußgängerüberwege auf dem Ring gebe, sei das Überqueren für Fußgänger oft ein Sicherheitsrisiko, so Böhm.

Damit nicht genug. Der Grüne kritisiert, dass der Stadtring eine zweispurige Einbahnstraße ist. Einbahnstraßen verleiten immer zum Rasen, so der Verkehrsplaner. Auslöser der Böhm´schen Gedankenspiele ist das in der letzten Stadtratssitzung beschlossene Verkehrskonzept „Historischer Stadtkern Zittau“. Es wurde ohne große Diskussionen mehrheitlich beschlossen. Vermutlich hielt sich der Diskussionsbedarf in Grenzen, weil viele Einzelmaßnahmen in dem Konzept bereits umgesetzt sind, wie etwa der Einrichtungsverkehr auf der Südseite des Marktes, der nun weitgehend autofrei ist, die stärkere Steuerung des Parkverhaltens über das gebührenpflichtige Kurzzeitparken, die bessere Ausschilderung der Parkplätze oder der Einrichtungsverkehr in der Johannisstraße und der Böhmischen Straße in Richtung Rathaus ab Albertstraße. Noch nicht umgesetzt sind hingegen die Schaffung von Car-Sharing-Parkplätzen und von sicheren Stellflächen für Fahrräder am Haberkornplatz und am Bahnhof oder von Querungen auf dem Stadtring in Höhe Bader- und Lindenstraße. Außerdem soll die Stadtverwaltung prüfen lassen, welche Einbahnstraßen und Fußgängerzonen für den Fahrradverkehr freigegeben werden können. Weil Matthias Böhm das Papier trotz aller Veränderungen nicht weit genug geht, enthielt er sich der Stimme. Er wollte, dass Uwe Altrock, Professor für Stadterneuerung und -umbau von der Universität Kassel, vor der Stadtratssitzung im Technischen und Vergabeausschuss ein alternatives Konzept für die Zittauer Innenstadt, das er mit Studenten erarbeitet hat, vorstellt. Dazu kam es allerdings nicht, weil das die Beschlussfassung weiter nach hinten verschoben hätte.

Ein Schwerpunkt in Altrocks Konzept ist der Stadtring. Um dessen Verkehr zu entschärfen, soll beispielsweise der Abschnitt zwischen Fleischerbastei und Klieneberger Platz durch Einrichtung einer „Gemeinschaftsstraße“ beruhigt werden, während der Großteil des Autoverkehrs über die Hammerschmidtstraße abgeleitet wird. Hinter dem Begriff „Gemeinschaftsstraße“ steckt der Plan, den vom Autoverkehr dominierten Straßenraum lebenswerter und sicherer zu machen. Charakteristisch ist der Verzicht auf Verkehrszeichen, Signalanlagen und Fahrbahnmarkierungen. Verkehrsteilnehmer sind so vollständig gleichberechtigt, es gelten die bekannten Vorfahrtsregeln und das Prinzip der gegenseitigen Rücksichtnahme. Im Gegensatz zur konventionellen Verkehrsberuhigung kann eine „Gemeinschaftsstraße“ auch in Hauptverkehrsstraßen eingerichtet werden, so wie in einigen europäischen Städten bereits erprobt. Die Mandaustraße soll zur Fahrradstraße, die Innere Oybiner könnte dafür wieder beidseitig befahrbar werden, erläutert Böhm die Vorschläge. Zusätzliche Überwege und Inseln für Fußgänger und eine Fahrradspur auf dem Ring sollen die Dominanz des Autos brechen. Um den Lieferverkehr aus dem Zentrum zu verbannen, soll ein Logistikzentrum etwa in der Breitestraße entstehen, so sein Vorschlag. Warenlieferungen sollen dort angenommen und per E-Mobil oder Lastenfahrrad im Zentrum verteilt werden.

Im August bekommt Professor Altrock Gelegenheit, das alternative Konzept seiner Studenten bei einem Bürgerforum zur Stadtentwicklung vorzustellen, das sei mit dem Oberbürgermeister vereinbart, sagt Böhm. Er will darum kämpfen, dass die Ideen in das Zittauer Verkehrskonzept einfließen, das voraussichtlich 2018 weiter fortgeschrieben wird.

zur Startseite