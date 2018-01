Grüne kritisieren Kosten der Südumfahrung Das Kosten-Nutzen-Verhältnis verschlechtert sich mit steigenden Baupreisen. Und es gibt noch mehr Argumente gegen das Vorhaben.

Die Baustelle der neuen Ortsumgehung für Pirna ist weithin sichtbar. Es werden fast vier Kilometer Straße gebaut – für wohl fast 97 Millionen Euro. © Daniel Schäfer

Pirna. Aufgrund des hohen Bau-Aufwandes hat sich das Kosten-Nutzen-Verhältnis für die Pirnaer Südumfahrung gegenüber den ersten Planungen deutlich verschlechtert. Das geht aus einer aktuellen Kleinen Anfrage der Grünen-Landtagsabgeordneten Katja Meier an Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) hervor. Berechnungen für den Bundesverkehrswegeplan 2003 ergaben ein Kosten-Nutzen-Verhältnis von 11,3. Aktuelle Berechnungen des Bundes für den Verkehrswegeplan 2030 bescheinigen der Umfahrung ein Kosten-Nutzen-Verhältnis von 5,8. Damit bringt jeder in die Umfahrung investierte Euro nur noch halb so viel Nutzen wie einst erwartet.

Gründe dafür sind unter anderem die gegenüber den ursprünglichen Planungen gestiegenen Baukosten. Gingen die Planer 2008 noch von 71 Millionen Euro aus, erwarten sie jetzt knapp 97 Millionen Euro. In der Antwort des Wirtschaftsministeriums wird außerdem deutlich, dass wohl weniger Fahrzeuge die Südumfahrung nutzen werden als erwartet. Nach der ersten Prognose, auf deren Grundlage die B 172n geplant wurde, sollten durchschnittlich bis zu 29 000 Autos pro Tag die Umfahrung nutzen, aktuelle Prognosen gehen nun von bis zu 23 200 Fahrzeugen aus.

„Angesichts des massiven Eingriffs in die Natur, der Beeinträchtigung für die betroffenen Anwohner sowie des schlechten Nutzen-Kosten-Faktors ist der Bau der B 172n nicht vertretbar“, schlussfolgert die Grünen-Abgeordnete Maier. Sie fordert, das Projekt zu überdenken und stattdessen auf alternative Möglichkeiten zur Entlastung Pirnas vom Durchgangsverkehr zu setzen. „Der touristische Verkehr zwischen Dresden und der Sächsischen Schweiz muss verstärkt auf öffentliche Verkehrsmittel verlagert werden“, sagt Katja Maier.

