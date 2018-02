Grüne kritisieren Fernsehturm-Pläne Die touristische Nutzung sei mit oder ohne Seilbahn ein Problem für die Umwelt, findet die Partei.

Seit Mittwoch steht der Fernsehturm wieder im Mittelpunkt. Ein Lenkungsausschuss aus Stadträten, Vertretern des Eigentümers und der Stadtverwaltung sowie des Fernsehturmvereins beschäftigt sich mit dem Projekt Wiedereröffnung. Die Stimmung sei gut gewesen, ein Grundkonsens zur Revitalisierung des Turmes da, hatte Holger Zastrow (FDP eingeschätzt. Viele Probleme sieht indes die Stadtratsfraktion der Grünen, wie sie in einer Pressemitteilung schreibt. Es sei in der Sitzung sehr schnell klar geworden, dass die vom Förderverein favorisierte große Variante mit Errichtung einer Seilbahn von Tolkewitz zum Fernsehturm keine Chancen habe, umgesetzt zu werden. Diese stelle einen schwerwiegenden Eingriff in das Landschaftsbild und Landschaftsschutzgebiet „Dresdner Elbtal“ und in die Rechte betroffener Grundstückseigentümer dar, so Grünen-Stadtrat Wolfgang Deppe. Der Zugang zu einer touristischen Attraktion rechtfertige nicht die damit verbundene gravierende Störung des Biotopverbundes in den Elbauen und am Elbhang.

Aber auch die kleine Variante, die ein Turmcafé vorsieht, sei nicht unproblematisch, so Deppe. Neben der unklaren Finanzierung und der möglichen Belastung des städtischen Haushalts sei die fehlende Verkehrsanbindung des Turms das Hauptproblem. Aktuell führt diese durch ein Wohngebiet, was die Fahrt zum Turm für Privatautos ausschließe. Und für einen Shuttlebusverkehr wäre ein großer Parkplatz notwendig, für den es keinen Standort gibt. „Vor der Lenkungsgruppe liegt ein längerer Weg“, sagt Deppe. Und dabei müssten die Fragen von Umweltauswirkungen, Verkehrsbelastung und Finanzierbarkeit ebenso wichtig sein wie der Wunsch nach Wiedereröffnung.

