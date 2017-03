Grüne Ideen im Kopf Seit 1997 lenkt der Förderverein die Geschicke im Kloster Buch. Einen fest angestellten Gärtner gab es in dieser Zeit noch nie.

Gabi Dürschke ist die erste fest angestellte Gärtnerin im Kloster Buch. Weil der Förderverein Lohnkostenzuschüsse bekommt, kann er sich das leisten. © André Braun

Wieder einen Kräutergarten anzulegen, das ist eine der ersten Aufgaben, die die Mitglieder des Fördervereins Kloster Buch nach der Gründung vor 20 Jahren angepackt haben. Bei diesem Projekt hat Gabi Dürschke 1997/98 mitgewirkt – und sich dabei wahrscheinlich mit dem „Klostervirus“ infiziert. Den kennen viele Helfer, die schon jahrelang dabei sind. Eine Reihe von ihnen ist zunächst über eine Fördermaßnahme ins Kloster gekommen. Die meisten kommen auch danach wieder, ehrenamtlich, ohne Geld.

Ganz so ist es bei Gabi Dürschke nicht. Sie hat am 1. März ein zweites Mal im Kloster anfangen können. Der Förderverein kann ein Bundesprogramm zur Eingliederungshilfe nutzen. Über das bekommt er Lohnkostenzuschüsse für eine unbefristete Gärtner-Stelle. Die ist die erste in 20-jähriger Vereinstätigkeit. Doch nur so können sich die Förderer diese Art Hilfe leisten.

Gabi Dürschke ist angesichts dieser Chance sozusagen aus dem Häuschen. „Es war immer mein Traum, hierher zurückzudürfen“, erzählt sie. Die Arbeit mache ihr so viel Spaß, dass sie gern mal eine halbe Stunde länger bleibt, wenn die Turmuhr der Gutskapelle den Feierabend einläutet. Zu tun sieht die Tragnitzerin im Moment an jeder Stelle etwas. Die Rosen müssen zurückgeschnitten werden, die Bäume brauchen einen Rückschnitt, viel Arbeit wartet im Klostergarten. Alles, was dort anfällt, schafft Undine Myja nicht. Sie war übrigens 1997 auch dabei, als wieder ein Klostergarten angelegt wurde – und die nächsten Male nach dem Hochwasser 2002 und 2013.

Das Klostergelände, das ist Gabi Dürschkes Ding, wie sie sagt. Sie hat im Obstbau in Dürrweitzschen gelernt, wollte dann aber mehr mit Pflanzen und im Gartenbau arbeiten. Nach der Wende schulte sie um, erwarb sich Fertigkeiten über den Galabau hinaus auch in der Friedhofsgestaltung und in der Floristik. Bis dahin hatte sie sich schon selbst viel angeeignet und angelesen. Seitdem ist sie immer im grünen Bereich geblieben. Die richtige Stelle jedoch hat sie auch nach Um- und Rückzug nicht gefunden. Bis jetzt.

Mit ihrem Fachwissen will die Tragnitzerin im Kloster einiges bewegen. Hier und da sieht sie an weniger fachgerecht gestutzten Pflanzen, dass das Wissen in der Vergangenheit manchmal gefehlt hat. Doch sie weiß: „Jeder tut hier sein Bestes. Wenn dringende Arbeiten im Garten anstehen, dann zieht sich auch schon mal die gesamte Büromannschaft die Gummistiefel an und es gibt ein, zwei Tage einen Einsatz im Garten“, berichtet Gabi Dürschke von ihren bisherigen Erfahrungen.

Sie möchte sich auch gestalterisch einbringen, Neues probieren. Sie will die von ihrem Vorgänger Lothar Schmidt angelegte „Zisterzienser-Sonne“ weiter pflegen, wieder ein Insektenhotel aufstellen, eine Bienen- und Schmetterlingswiese einrichten. Und sie findet, dass es mehr Blühpflanzen wie Wicken und Dahlien auf dem Gelände geben sollte, die dann auch für Dekorationen und wie die unzähligen Rosenblüten sogar für die Gastronomie eingesetzt werden könnten. „Ideen habe ich eine Menge“, sagt Gabi Dürschke und zieht sich die Gartenhandschuhe an.

