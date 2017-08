Grüne Ideen beim weißen Frühstück In der Sommerakademie in Weißwasser wird auch diesmal für jedermann getafelt – und auf vielfältige Weise nach Wegen gesucht, die Stadt zu beleben.

In der Sommerakademie gibt es wiederum ein offenes kostenfreies Gartenfrühstück in der Villa der Glasfachschule. Wegen der tollen Gestaltung traute sich im Vorjahr mancher gar nicht hinein. © Rolf Ullmann

Weißwasser hat Potenzial, darin sind sich die Macher des Projekts „Perspektive(n) Weißwasser“ einig. Betrifft das aber auch die Einkaufsstadt Weißwasser? Dieser Frage soll bei einem Wirtschaftsforum am 25. August, um 18.30 Uhr, im Treffpunkt Boulevard nachgegangen werden. Die für jedermann offene Veranstaltung ist Bestandteil der Sommerakademie 2017.

Studenten der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) haben im Mai Kunden auf der Saschowawiese, dem Wochenmarkt und in der Südpassage nach ihrem Kaufverhalten befragt. Also danach, wer wann wo einkaufen geht, welche Sortimente in der Stadt fehlen, wie sich das im On- oder Offline-Einkauf widerspiegelt und wie sich verkaufsoffene Sonntage da einreihen würden. Vorgestellt werden ebenso zwei Bachelor-Arbeiten, die sich mit Angebot und Nachfrage in Weißwasser und dem sogenannten E-Kommerz beschäftigten. Auf die Ergebnisse darf man gespannt sein. „Die Daten sind von großem Nutzen, da das vorhandene Händlerkonzept ziemlich angestaubt ist und sich die Händlerstruktur in der Stadt seitdem verändert hat“, erklärte gestern Stadtteilkoordinator Frank Schwarzkopf bei der Vorstellung der diesjährigen Sommerakademie. Die findet vom 24. bis 26. August unter dem Motto „Stadt.Garten.Freiraum.“ statt und schließt das Thema Einkaufsstadt mit ein. Denn über allem steht die zentrale Frage, wie es in Weißwasser angesichts von Bevölkerungsrückgang und zwangsläufigem Strukturwandel weitergehen kann.

Zum zweiten Mal gibt es die Sommerakademie. Das Programm ist wiederum vielfältig, aber nicht so umfangreich wie beim ersten Mal. „Besucher haben darum gebeten, das Angebot zu reduzieren. Im vorigen Jahr fanden viele Sachen gleichzeitig statt, sodass Interessenten, die das eine erlebten, das andere leider verpassten“, erklärte Manuela Kohlbacher vom Verein Wertewandel aus Forst, einem der Projektpartner. Am 25. August dreht sich alles um „Grüne Leitideen der Stadtentwicklung“. Alle, die sich berufsmäßig oder ehrenamtlich in Vereinen damit befassen, sind zur Fachtagung herzlich eingeladen. Vier Referentinnen stellen Erkenntnisse aus Theorie und Praxis vor. Dazu gibt es viel Zeit zum Diskutieren, um herauszuarbeiten, was für Weißwasser interessant und nachnutzbar wäre.

Der Workshop „Kräuterduft und Pflanzengrün“ verführt von 10 bis 16 Uhr zum kreativen Mitmachen, ohne dass man sich für den ganzen Tag verpflichtet fühlen muss. 16 Uhr setzt Street-Art neue künstlerische Akzente in der Innenstadt. Dabei werden Folien bemalt, die wieder ablösbar und anderweitig nutzbar sind. Am „Genussabend“ ab 18 Uhr kann man auf dem mittleren Plateau des Boulevards bei regionalen Anbietern verweilen und probieren. Mit Sommerakademie habe der nette Abend bei Musik durchaus etwas zu tun, so Manuela Kohlbacher. „Lernen findet auf vielen Ebenen statt. Die Sommerakademie bietet die Chance auszuprobieren, wie es sich anfühlt, wenn der Boulevard belebt ist“, sagte sie. Als er 2005 eröffnet wurde, war er das. Inzwischen hinterließ der Bevölkerungsrückgang da seine Spuren. Das Projekt „Perspektive(n) Weißwasser“ will dem entgegensteuern. Zum Beispiel am 26. August mit der Pflanzaktion „In Weißwasser wächst was“ in der Innenstadt.

Vollständiges Programm der Sommerakademie unter www.perspektiven-weisswasser.de

