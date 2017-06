Grüne Hoffnung für Radfahrer

Wie kann auf der Bundesstraße B 170 zwischen Altenberg und Zinnwald die Spur für Radfahrer sicher vom Fahrzeugverkehr abgetrennt werden – auch ohne Leitplanke? Die Antwort darauf im SZ-Beitrag vom 9. Juni könnte missverständlich sein. Wie Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler) erläutert, können Radwege innerorts farblich markiert werden. Außerorts – wie in dem Fall – reiche das nicht und es müsse aus Sicherheitsgründen klar der Rad- vom übrigen Straßenverkehr abgetrennt werden. Denn dann sind die Fahrzeuge schneller unterwegs. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr, das die dritte Fahrspur in einen Rad- und Fußweg umbaut, will deshalb Leitplanken errichten. Doch Kirsten hat herausgefunden, dass es anderswo auch ohne funktioniert. An der B 9 von Cochem nach Koblenz trennt eine grün-weiße Markierung mit Leitpfosten den Radweg ab. So hätte er das gern in Altenberg. Das sei freundlicher und günstiger. (SZ/ks)

