Grüne haben eine Radweg-Idee Mittlere Bergstraße und Winterkehle sollen verbunden werden. So kommen Radler weg von der Meißner Straße.

Dieser Vorschlag ist nicht zum ersten Mal im Gespräch unter den Stadträten. Schon beim Thema Bau der Kottenleite war davon die Rede: Die Radweg-Lücke zwischen Mittlerer Bergstraße und Winterkehle zu schließen. Den Antrag dafür hat die Fraktion Bürgerforum/Grüne jüngst im Stadtrat gestellt, als es um die Revitalisierung des alten Schießplatzes an der Ecke Meißner Straße/Obere Johannisbergstraße ging. Denn in dem Umfeld befindet sich auch des fehlende Stück Radweg.

Bei der Diskussion zur Sanierung des Schießplatzes hatte sich herausgestellt, dass sich das betroffene Flurstück der Gemarkung Naundorf offenbar in städtischem Besitz befindet, heißt es von der Fraktion. So dürfte sich der Radweg-Vorschlag schneller umsetzen lassen.

Die erforderliche Strecke beträgt weniger als 100 Meter. Ihre Realisierung würde das Radebeuler Radnetz sinnvoll ergänzen, so die Fraktion. Durch den Lückenschluss kämen die Radfahrer auf kürzestem Weg aus Richtung Wackerbarth zu Johanneskapelle und Johannesfriedhof und dann über den Bischofsweg nach Coswig. Sie müssten in diesem Abschnitt nicht auf der Meißner Straße fahren. Was mehr Verkehrssicherheit bedeutet, speziell für Kinder und Jugendliche.

Auch für den Tourismus würde die Verbindung von Vorteil sein. Schafft sie doch eine attraktive Route von den Weingütern in Oberlößnitz über Niederlößnitz und Wackerbarth Richtung Coswig.

Ähnlich sieht die Verwaltung das, für diese Fuß- und Radwegverbindung gibt es großes Wohlwollen, sagt OB Bert Wendsche (parteilos). Der Antrag der Fraktion wird im Stadtentwicklungsausschuss weiter diskutiert. (SZ/IL)

